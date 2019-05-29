Поразительный рост зарплат: кто в Литве зарабатывает больше всего

Время роста зарплат. В каких секторах зарплаты растут больше всего и работники каких специальностей пользуются спросом? В передаче "День на DELFI" директор по маркетингу CV Online Рита Каравайтене рассказала, какие специалисты сейчас пользуются спросом. А экономист Центробанка Литвы Лаура Гальдикене сказала, что в повышении зарплат просматривается немало опасностей.

– Госпожа Гальдикене, это долговременный рост зарплат?

– Наверное, это вопрос на миллион. Чаще всего экономисты говорят, что если рост зарплат выше роста продуктивности, то можно говорить о его ненадежности. Мы уже наблюдаем эту ситуацию в течение некоторого времени - зарплаты растут быстрее, чем продуктивность. Однако, если учитывать другие показатели, мы пока не видим дисбаланса. Пока компании успешно наращивают часть экспорта. Рост зарплат не представляет какой-то проблемы для бизнеса, но если это будет продолжаться, продуктивность не повысится, тогда можно будет говорить, что это ненадолго, это вызовет напряжение особенно между экспортирующими предприятиями.

– Что в общем смысле обусловило этот рост в этом году?

– Зарплаты растут уже в течение нескольких месяцев. Основная причина, конечно, - нехватка работников. Это поддерживает рост зарплат, но в прошлом году в разных секторах тенденции были разными. В частном секторе рост замедлился, а в государственном ускорился. Госсектор был основным поездом, который способствовал росту зарплат.

– Не является ли этот рост зарплат условным, то есть результатом введения минимальных взносов в "Содру"?

– Этот фактор как раз и приостановил рост зарплат. Я бы сказала, исчезли однократные факторы роста зарплат, которые были в прошлом году, поэтому было некоторое замедление, особенно в госсекторе. Т.е. решение повысить зарплаты врачам, работникам системы образования. Эти решения способствовали росту зарплат в госсекторе. До 2018 г. быстрее зарплаты росли именно в частном секторе.

– Госпожа Каравайтене, есть ли изменения в зарплатах, о которых пишут в объявлениях?

– Всего 5% компаний указывает зарплату в объявлениях, но уже смелее начинают указывать хотя бы интервал, чтобы появилась возможность конкуренции, привлечения кандидатов. Мы видим, что зарплаты растут. В госсекторе рост составил 18-20%. Больше всего там зарабатывают руководители высшего звена, специалисты, связанные с технологиями, инженерией, квалифицированные работники в сфере промышленности, люди, владеющие иностранными языками, люди, работающие в зарубежных компаниях.

– Какие специалисты пользуются спросом?

– Если смотреть по количеству объявлений, то это специалисты в сфере ИТ. Каждый месяц бывает по 1000 объявлений, далее идет сфера услуг, однако в ней зарплаты одни из самых низких на рынке, потом идут – работники на производстве, например, операторы станков, механики, слесари.

– А какие работники меньше всего пользуются спросом?

– Все, кто связан с "софистикой", не имеют отношения к технологиям. Например, журналисты. Они переходят из рук в руки, объявления о вакансиях бывают редко. Еще одна сфера – право. Кроме того, можно назвать архитектуру, сферу культуры.

Работников не хватает, компании страдают от нехватки квалифицированных работников. Одни компании берут практикантов и растят кадры, а другие хотят уже готового работника - устанавливают конкурентную зарплату и ищут подходящего специалиста. Я думаю, указание зарплаты помогло бы и работникам и работодателям. Компании поняли, конкурентоспособны ли они.

– Госпожа Гальдикене, почему зарплаты выросли в госсекторе?

– Наверно это связано с двумя аспектами - госсектор потерял конкурентоспособность в поиске работников и не мог привлечь хороших специалистов.

А это опасно, ведь госсектор хочется иметь качественный, ориентированный не на количество. В прошлом году было решено повысить зарплаты в госсекторе, поскольку не было возможности привлечь хороших специалистов.