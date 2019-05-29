Интервью BBC с Науседой: Россия - агрессор, русский язык - хорошо

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа приблизился к национальному рекорду, собрав во втором туре выборов две трети голосов избирателей. Он выступает за социальное равенство, расширение присутствия женщин во власти, признание российской агрессии - и дружбу с русским народом.

Науседа пришел в политику из частного банковского сектора. Он называет себя независимым кандидатом, его не поддерживала ни одна партия, а все 130 тысяч евро пожертвований на избирательную кампанию Науседа получил от частных лиц.

Единственная связь с политикой - работа с экс-президентом Литвы Валдасом Адамкусом. Они познакомились в 2003 году, во время предвыборной кампании Адамкуса, Науседа был его внештатным советником. Избранный президент Литвы признает влияние предшественника.

"Все эти годы мы поддерживаем теплые и дружественные отношения, он [Адамкус] дает мне некоторые советы. Как человек он мне очень симпатичен, мне близки те принципы, которые он внес в политику - взаимное уважение, поиски компромиссов", - сказал Науседа Русской службе Би-би-си.

Адамкус провел большую часть жизни в США, после чего вернулся в Литву и дважды становился ее президентом (1998-2003-е и 2004-2009 годы), участвовал в разрешении украинского кризиса 2004 года и получил репутацию политика, активно продвигавшего принципы западной демократии на постсоветском пространстве.

Заниматься экспортом демократии на постсоветском пространстве Науседа не собирается: "Я думаю, что сами люди Украины и других стран должны решать эту проблему, вряд ли экспорт какой-то демократии - лучшая альтернатива. Но делиться теми приобретениями, которые получила Литва со вступлением в ЕС... Это западные ценности - мы должны делиться, а люди сами решат".

"Россия - агрессор"

Россию избранный президент Литвы считает агрессором из-за аннексии Крыма и на востоке Украины.

"Это неприемлемо. Моя политика в отношении России вряд ли изменится, - рассказал он. - Вряд ли возможно поддерживать теплые отношения со страной, которая, к сожалению, сейчас является агрессором по отношению к Украине".

Жители России, добавил он, не должны считать Литву врагом.

"Хотелось бы не использовать такие термины, которые... были бы неприятны для людей России. Если мы используем сильные термины, это еще и передается через СМИ России в таком виде, что складывается имидж Литвы как врага, - пояснил он. - Думаю, люди должны общаться, обмениваться опытом... Хотелось бы побольше видеть в Литве спектаклей прекрасного русского театра, классической музыки".

Науседа не считает русский язык частью политики, называет его "приобретением" и готов говорить с журналистами в том числе по-русски - многие балтийские политики не делают этого по принципиальным соображениям.

"Было бы очень наивно связывать язык с геополитикой, если со мной хотят общаться на русском языке, я пробую это делать. Навыки немного уменьшились - не так много поводов говорить на русском, - сказал Би-би-си избранный президент Литвы. - Когда некоторые люди говорят, может лучше общаться на английском языке, я тогда спрашиваю: а вы читаете Достоевского на английском? Наверное, если вы можете говорить на обоих языках, вы хотели бы читать Достоевского на русском".

Либеральное равенство

Внешняя политика не была в центре избирательной кампании Науседы. В Литве он в первую очередь известен как экономист: в начале 90-х вел экономическую колонку в литовской газете, работал в совете по конкуренции, входил в правление Банка Литвы, был главным экономистом банка SEB, активно комментировал в СМИ экономические вопросы.

В начале 90-х Науседа учился в Германии - говорит, именно там он заразился идеями свободного рынка и либеральной экономики.

"Там я понял, что западный образ жизни, рыночная экономика являются именно тем путем, который не вызывает ни малейших сомнений, а между тем имевшие место наивные мысли о каком-то срединном или третьем пути - полный абсурд. Мои западные взгляды сегодня только усиливаются", - цитирует Науседу литовский сайт Delfi.

Науседа признает себя либеральным экономистом по отношению к частной собственности: государственная собственность должна быть только там, где есть монополия.

"Что касается регулирования, то я скорее консервативен, чем либерален. Я вижу, что социальная дифференциация в Литве не исчезает с экономическим ростом. Я поддерживаю активную роль государства в регулировании, поддерживаю прогрессивные налоги - это, наверное, относит меня в социал-демократической части", - сказал Науседа Би-би-си.

Борьба с социальным неравенством и различиями в уровне жизни в регионах страны стали центральной частью предвыборной кампании Науседы.

Католики, геи и женщины

В социальных вопросах Науседа, скорее, консервативен - однополые браки он не поддерживает, считает, что пока лучше остановится на партнерских отношениях.

"Я за права человека. Но я вижу, что наша католическая общественность пока не готова. Я не хотел бы, чтобы этот процесс был искусственно активизирован, чтобы этим людям жилось еще хуже, чем до принятия этого решения", - объяснил избранный президент Литвы.

А вот рост роли женщин во власти он поддерживает - говорит, это влияние скандинавских банков, в которых он проработал 19 лет: "Ненормально, когда в нашем правительстве одни мужчины".