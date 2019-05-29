Молодой военный из элитной роты не выдержал и сейчас находится под судом

Вильнюсец Даниэль Гайдукевич, связавший свою жизнь с профессиональной военной службой, сейчас сожалеет о таком выборе: попав в элитную роту, 21-летний молодой человек не справился с вызовами и личными проблемами, поэтому совершил большую глупость.

В результате его не только отстранили от службы, но и привлекли к уголовной ответственности.

"Сегодня я не могу объяснить, почему так поступил", – признал 28 мая в Вильнюсском участковом суде Гайдукевич.

От службы в армии его отстранили в конце октября 2018 года по причине того, что он дважды без уважительной причины не явился на службу в Почетную роту штабного батальона им. Великого князя Литовского Гедиминаса.

Прокурор Артурас Сурвилас сказал, что стрелок Гайдукевич не был на службе с 27 августа по 5 сентября и с 8 по 17 октября.

За неявку на службу без уважительной причины в течение 3-10 дней полагается арест или лишение свободы на срок до двух лет. Прокурор с учетом все обстоятельств предложил приговорить отправленного в отставку военного к 8 месяцам заключения с отсрочкой исполнения наказания на один год. Кроме того, обвиняемый должен в течение двух месяцев возместить нанесенный армии ущерб (152 евро). Дело ведет судья Ева Нарбутайте.

Суд вынесет приговор по этому делу через две недели.

Молодой человек в суде рассказал, что всю жизнь мечтал служить в армии – после школы пошел служить добровольцем, служил в Рукле, а после службы решил остаться на профессиональной службе.

"Я хотел служить в боевой части, но рядом с Вильнюсом такого места не нашел, меня уговорили пойти на службу в Почетную роту, – сказал Гайдукевич. – Сначала вроде бы все было хорошо, служба нравилась, но позже я понял - это не мое. Было сложно с построениями, я старался, но у меня не получалось, мне делали замечания, на службе надо было постоянно маршировать, не было полевых учений, только один раз нас возили стрелять. А вскоре в моей жизни началась черная полоса, и все изменилось".

Обвиняемый рассказал, что из-за разногласий расстался с девушкой, плюс возникли проблемы в семье, и он решил не идти на службу – сначала пошел к врачу, ему дали справку. Ее несколько раз продлевали – врач верила, что он болен. Но даже после того как справку закрыли, Гайдукевич не пошел на службу – когда его стали искать, он не отвечал на звонки, переписывался с ними смс-сообщениями. Один из сослуживцев увидел, что Гайдукевич, у которого был больничный, играет в футбол.

"Ко мне домой приехал командир роты, мы поговорили, я пообещал на следующий день прийти на службу, – рассказал молодой человек. – Все знали, что я не являлся на службу, некоторые позволили себе оскорбления в мой адрес, говорили, что меня посадят. Один сослуживец прибавил – на 8 лет. Другие успокаивали – все будет хорошо, не надо переживать".

После этих насмешек и из-за того, что выбрал не тот путь, Гайдукевич решил снова не идти на службу. "Каждое утро я просыпался и думал – сегодня даже не могу объяснить, почему не ходил, почему так поступил" – сказал он.

Молодой человек не мог объяснить, почему просто не отказался от службы в армии.

"У меня были проблемы личного плана, из-за которых я наделал еще больше проблем", – сказал Гайдукевич.