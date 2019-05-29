Погода: будет прохладно, местами возможны заморозки

После облачной и дождливой ночи днем ожидаются прояснения. Чаще всего солнце будет выглядывать на западе страны. Там вероятность осадков будет самой небольшой. В других районах, где облака задержатся, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный северо-западный или западный ветер. Воздух будет прогреваться медленно. На большей части территории будет 12-17 градусов, только на востоке температура поднимется до 18-20 градусов тепла.

В ночь на четверг в части районов небо прояснится. Местами возможен туман. Будет дуть слабый ветер. Температура снизится до 4-9, местами до 2 градусов тепла. На поверхности почвы местами возможны заморозки до 2 градусов. Днем будет малооблачно и солнечно. Во многих районах облака практически не будут скрывать солнце. Благодаря антициклону вероятность дождя невелика. Будет дуть ветер переменного направления. Воздух прогреется до 16-21 градуса.

В последний день календарной весны придут мрачные дождевые облака. Однако осадков еще не ожидается. Утром и днем дожди пройдут лишь местами, в основном на западе. Будет дуть западный, юго-западный ветер. Ночью будет 5-10 градусов тепла. Днем в большинстве районов будет 18-23 градуса тепла, только у моря будет немного прохладнее.

В первые дни календарного лета будет тепло. Днем практически везде будет 20 градусов тепла. Однако возможны небольшие дожди.