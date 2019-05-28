Полиция отказалась начать расследование в отношении журналиста Черняускаса

Полиция Вильнюсского округа не возьмется за досудебное расследование действий бывшего журналиста 15min.lt Шарунаса Черняускаса.

Во вторник полиция сообщила, что сотрудники столичной криминальной полиции приняли решение не начинать расследование после анализа информации о том, что журналист мог незаконно собирать, раскрывать или использовать информацию о частной жизни лиц.

Как говорится в сообщении, во вторник решение утвердил и прокурор.

Полиция утверждает, что постановление принято согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса о том, что "уголовный процесс не может быть начат, а начатый должен быть прекращен, если не совершена деятельность, носящая признаки преступления или уголовного проступка".

"Подтвержденная ранее полицейскими информация о том, что начато досудебное расследование, была неточной, приносим извинения за введение в заблуждение", – сообщила полиция.

Ранее представители полиции утверждали, что с учетом заявления директора 15min.lt Рамунаса Шаучиковаса расследование было начато.

Бывший глава отдела расследований новостного портала 15min.lt был уволен с работы две недели назад, когда выяснилось, что он делал аналитические материалы о предприятиях и публичных лицах для третьих лиц и получал за это вознаграждение.

Журналист указал, что составлял анализы для "конторы Дарюса Гудялиса". Д. Гудялис является председателем правления приар-компании VIP Viesosios informacijos partneriai (vipcommunications).

По словам директора портала Рамунаса Шаучиковаса, во время внутреннего расследования выяснилось, что деятельность Ш. Чярняускаса могла "идти вразрез не только с журналистской этикой, но и с законами".

Информацию о деятельности журналиста проверяет и Государственная инспекция по защите данных.