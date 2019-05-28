Минимальная зарплата с 2020 года может увеличиться до 607 евро

28 мая Трехсторонний совет (в его состав входят представители профсоюзов, работодателей и правительства) вел переговоры о повышении минимальной зарплаты, однако окончательного соглашения достигнуть не удалось.

Сейчас минимальная зарплата в Литве - 555 евро "на бумаге", или 396 евро "на руки".

На прошлом заседании Трехстороннего совета представитель Центробанка Литвы Андрюс Шкарнулис сказал, что минимум в 2020 году мог бы увеличиться на 9%, до 607 евро.

Если тарифы налогов не изменятся, то на руки работники будут получать 426 евро.

Трехсторонний совет решил, что минимальная зарплата должна составлять 45-50% от средней зарплаты в стране.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата "на бумаге" в первом квартале 2019 года была 1262,7 евро.

Трехсторонний совет прежде договорился, что минимум в Литве должен составлять 607 евро.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что 607 - минимум, с которого должны начаться дискуссии.

В конце заседания были зафиксированы разные позиции: правительство и профсоюзы выступили за повышение минимума до 607 евро, а работодатели – до 580 евро.

По данным "Содры", в апреле минимум в Литве получали 155 970 работников.