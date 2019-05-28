ОБЗОР: Сравнение цен на недвижимость у моря в странах Балтии и в Украине

rus.DELFI.lv

Стремление жить в домике у моря не означает, что море обязательно должно быть теплым. На берегу нашего, порой столь недружелюбного Балтийского моря тоже можно найти достойные варианты для покупки жилья.

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