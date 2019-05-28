Трехсторонний совет обсудит повышение минимальной зарплаты в Литве

Трехсторонний совет, представляющий интересы правительства, работодателей и работников 28 мая начнет обсуждение вопроса повышения минимальной зарплаты в Литве.

Представители правительства предлагают увеличить ее на 10% до 607 евро "на бумаге", профсоюз пока свою позицию не высказал, а работодатели предлагают решать этот вопрос правительству.

В прошлом году в результате продолжительных дискуссий к какому-то единому решению по этому вопросу Трехсторонний совет прийти не сумел, поэтому этот вопрос решало правительство, которое увеличило минимум по старому порядку с 400 до 430 евро (по новой формуле до 555 евро "на бумаге").

Трехсторонний совет решил, что минимальная зарплата должна составлять 45-50% от средней зарплаты в стране.