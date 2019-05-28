Сквернялис: если я буду формировать правительство, оно изменится в корне

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока не может с уверенностью сказать, будет ли он формировать новое правительство, однако, если это будет делать он, то в корне изменит его состав.

"Есть много "если", если будет, чтобы это было мое решение. Тогда на самом деле правительство изменится в корне", - сказал Сквернялис.

Он заверил, что хотел бы принять активное участие в расширении коалиции.

"Насколько это будет зависеть от меня, я хотел бы принять активное участие, и я думаю, что это важные вещи. 12 июля решение будет зависеть от того, каким будет расклад политических сил в парламенте", – сказал Сквернялис.

Он заверил, что может помочь, если увидит, что с чем-то наблюдаются трудности.

"Но пока я не вижу. Наверное, из членов фракции создадут группу по переговорам, она будет вести переговоры", – сказал Сквернялис.

Он заметил, что еще не думал, какие посты могут отдать партнерам по коалиции.

Премьер сказал, что еще не встречался с избранным президентом Гитанасом Науседой.

"У избранного президента пока есть другие дела, когда он увидит в этом необходимость, мы встретимся", – сказал Сквернялис.

Он заверил, что выступает за стабильность, и за то, чтобы с началом работы нового главы страны ему не пришлось решать проблему политического кризиса, чтобы он мог осуществить обещанное во время предвыборной кампании.