Команде Науседы выделили помещение в президентском дворце

В президентском дворце в ближайшее время обоснуется команда избранного президента Литвы Гитанаса Науседы, ей уже выделили помещение, об этом 28 мая сообщил советник действующего президента Дали Грибаускайте Миндаугас Линге.

"В ближайшее время члены команды избранного президента обоснуются в президентском дворце, будут созданы условия для того, чтобы они могли готовиться и к инаугурации, и к будущей работе", – сказал в интервью Žinių radijas Линге.

Он заметил, что помещение для команды Науседы уже подготовили. Даля Грибаускайте 27 мая пообещала Науседе помощь в подготовке к перенятию власти.

"Это такой цивилизованный зрелый подход для обеспечения перехода, а уже сам избранный президент решит нужна ему и его команде такая помощь или нет", – сказал Линге.

Советник Грибаускайте заметил, что нахождение рядом "облегчит диалог".

Науседа вступит в должность президента после инаугурации 12 июля.