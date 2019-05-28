Марчюлёнис отказывается от мандата евродепутата - уступает место Якелюнасу

Избранный в Европарламент (ЕП) по списку литовских "крестьян" бывший баскетболист, предприниматель Шаурнас Марчюлёнис отказывается от мандата.

Это во вторник подтвердил в Сейме журналистам председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

Вместо него по партийному списку в ЕП должен попасть председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.

На выборах в ЕП "аграрии" получили два мандата: кроме записанного вторым номером Ш. Марчюлёниса избран нынешний европарламентарий от "аграриев" Бронис Ропе, занимавший в списке первое место.

Место последних политиков в списке после рейтингования не изменилось, между тем С. Якелюнаса избиратели подняли с восьмого места на третье.