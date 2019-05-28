Контролер равных возможностей: банк Luminor дискриминировал клиентов старшего возраста

Контролер равных возможностей Агнета Скарджювене установила, что банк Luminor дискриминировал клиентов старшего возраста, не давая им пользоваться страхованием путешественников, которое получают пользователи кредиток.

Так банк нарушил закон о равных возможностях, согласно которому, все клиенты, независимо от возраста, должны получать услуги на равных условиях. Расследование было начато после поступления жалобы от 78-летнего гражданина.

Он указал, что банк Luminor выдал ему кредитную карту, но не предоставил все услуги, которые получают пользователи кредиток, т.е. информировал, что клиент не получит страхования путешественников. Такое страхование получают как дополнительный бонус владельцы кредиток.

Статьи по теме: Еврокомиссия оштрафовала пять банков более чем на 1 млрд евро

В условиях банка Luminor сказано, что страхование путешественников предоставляется владельцам кредиток до 75 лет. На людей более старшего возраста это страхование не распространяется.

Контролер провела расследование и отметила, что возраст не может быть фактором, обуславливающим ограничение на получение такой страховки. По словам Скарджювене, в случае с людьми преклонного возраста могут проводить дополнительную оценку риска, связанную с индивидуальным состоянием здоровья.

"Нельзя просто отказаться предоставлять услугу, не оценив все обстоятельства, связанные с потребностями и возможностями клиента. Сейчас ситуация такова, что клиенты старшего возраста, получив кредитку за ту же цену, что и все, не получают весь пакет услуг", – заметила контролер.

Она обратилась в банк Luminor, предложив прекратить дискриминирующие действия. Скарджювене также обратилась в Службу надзора Центробанка Литвы по вопросу защиты прав людей старшего возраста в деятельности банков.