Тенденции на рынке труда в Литве: украинцев переманивает Германия

Особенно серьезны проблемы в связи с нехваткой рабочих рук и быстрым ростом зарплат в столице Литвы. Поэтому вильнюсские компании нередко покупают услуги или переносят часть своей деятельности в небольшие города, например, Шяуляй и Паневежис.

Школа руководителей Университета управления и экономики ISM провела открытую дискуссию с участием главного экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса и гендиректора компании Eika Домаса Даргиса. Они упомянули о новых тенденциях на рынке труда – украинцев из Литвы переманивает Германия, а вильнюсские компании ищут дешевую рабочую силу не в Индии, а в небольших городах Литвы.

Модератор дискуссии Винцентас Воболявичюс сказал, что многие утверждают, что привоз украинцев решит проблемы на рынке труда, однако он относится к этому скептически, поскольку в самой Украине людей становится меньше.

"Рождаемость там низкая, украинцев охотно принимают поляки и немцы, россияне их не переманят, там другое геополитическое положение, но Россия привлекает работников из других стран. И Литва в этой конкурентной борьбе - не обязательно самый привлекательный вариант. Что касается примера Польши - половина работающих там украинцев при появлении такой возможности уехала бы в Германию. Удержать их непросто, представители некоторых компаний, с которыми я общался, говорят, что украинцам надо платить больше, поскольку литовцы здесь пустили корни и не уедут, а украинцы - на чемоданах, не понравится - уедут. Это фантастика, что роботизация не является большим приоритетом в Литве, но я думаю, что это не из-за нехватки средств у компаний, а из-за госполитики, поощрения льгот. Тут, я думаю, Польша и другие потенциальные конкуренты делают больше", – сказал Воболявичюс.

Даргис ответил, что лучше бы политики ничего не говорили и не делали, поскольку это потом выходит боком. Но что касается украинцев, он заметил, что на стройке их стало меньше.

"Реально у нас на стройках украинцев уже становится меньше, это заметно. Если одно время мы могли говорить о 30% рабочей силы из Украины на объекте, то сейчас осталось 15%. Это наш опыт. Это Германия открыла рынок, украинцам стало легче там устроиться чем в Литве. Это Факт. Тут понятно, что им выбирать в таком случае. Тут надо вспомнить и о нашей бюрократии в вопросах миграции.

Украинцы как раз заставили подтянуться литовцев. Эта конкуренция побудила активность среди местных строителей, они поняли, что не могут так вот смело идти и требовать повышения зарплат и угрожать уйти в другую компанию. У нас украинцы помогли обуздать кризис роста зарплат. Но это узкая сфера, поскольку трудоустроить украинца в сфере услуг - это нелегкое дело. Мы открываем в Вильнюсе гостиницу, так об этом даже не думаем. Кажется шеф-повар будет из Украины, но вообще - там это меньшинство", – сказал предприниматель.

Маурицас рассказал, что в финансовом секторе появились индийцы.

"Не хватает специалистов в сфере ИТ. Быстро растет число индийцев, поскольку если мы хотим работать над большим проектом, не хватает людей. Это настоящий вызов. Что касается дальнейшего привлечения инвесторов, особенно в секторе ИТ, то в Литве уже сталкиваемся с определенными вызовами", – заметил экономист.

В ходе дискуссии внимание уделялось и регионам. Выяснилось, что работающие в Вильнюсе компании покупают услуги ИТ у компаний, находящихся в небольших городах. Это более привлекательный вариант, чем покупка тех же услуг в Индии.

"Поскольку перемены в плане технологий велики, лучше, когда все под рукой. Поскольку если не договоришься, все потом волшебным образом дорожает, лучше на месте", – сказал экономист.

Даргис дополнил, что при покупке услуг ИТ в Индии или Пакистане результата порой ждешь со страхом. По его словам, бывали случаи, когда потом работу приходилось переделывать.

Маурицас заметил, что банк много услуг покупает в Шяуляй, где размещается центр.

"Поскольку в Вильнюсе работники собираются, поработают год и ищут другие возможности. В Вильнюсе много движения, нет крепкой привязки к какой-то организации и возможно больше невзвешенных ожиданий. Это тоже вызов, связанный с зарплатами, поскольку качество должно идти в ногу. И одни люди действительно работают качественно, обладают хорошими качествами, но есть и такие, особенно молодежь, у которых таких качеств нет, их надо учить, но они все равно уходят. Это чистый убыток, хуже индийцев в Индии", – шутил он.

"Переносим в Шяуляй, другие города. Вильнюс, наверное, живет в своем пузыре, представляя, что мы сами себе хороши, и надо платить по 1000 евро", – прибавил экономист.

Как один из примеров в дискуссии назвали ИТ центр Telia в Шяуляй.

По словам Маурицаса, в Каунасе фиксируется рост недвижимости, а в Шяуляй - промышленная модель. "Если есть модель, привлекают компании, которые бегут от больших расходов, в основном из Скандинавии в Шяуляй. Нашли такую нишу. Больше не местные, а зарубежные", – сказал он.

Даргис прибавил, что в свободной экономической зоне (СОЗ) в Шяуляй развиваются и местные компании, которые экспортируют 100 или 90% своей продукции.

"Что касается регионов, то наш основной поставщик услуг ИТ находится в Паневежисе. Это происходит. (…) Шяуляй, Паневежис, там можно купить недорогое и качественное жилье, качество жизни там хорошее, заторов нет, вот люди и выбирают", – сказал Даргис.

Маурицас, говоря о регионах, сказал, что в соответствии со статистикой за 4 года, быстрее всего растут Каунас и Шяуляй, Вильнюс - на третьем месте. Раньше Вильнюс рос почти в два раза быстрее чем другие 4 крупных города вместе взятые.

Значительный вызов - это быстрый рост зарплат. Зарплаты растут быстрее, чем продуктивность. Это хлопотно и увеличивает расходы, компании сложнее конкурировать на международном пространстве.

"В последнее время, в последние три года, зарплаты росли быстрее, чем продуктивность. Может, это пока не самый серьезный вызов, поскольку несколько лет после кризиса зарплаты росли медленно (...). Но в Литве своя специфика.

Жители Литвы с 25 до 40 лет уже сейчас зарабатывают немного больше чем греки и португальцы, но доходы пенсионеров в 2,5 раза меньше, а у людей старшего возраста зарплаты на треть меньше. У нас чем моложе, тем больше зарплата, а в Греции и Португалии – наоборот. Реально молодежь не должна жаловаться на зарплаты, может больше надо думать о квалификации", – сказал Маурицас.