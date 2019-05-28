Над Литвой установился южный циклон: ожидаются ливневые дожди

Во вторник погоду в Литве обусловит небольшой циклон, который пришел с юга. Он принесет обильные осадки.

Как и в понедельник, в разных районах погода будет разной.

На западе будет облачно и дождливо. Будут идти интенсивные и затяжные дожди, местами ливни. Температура воздуха там будет 14–19 градусов тепла.

На востоке страны из-за облаков будет выглядывать солнце. Южный ветер к вечеру принесет тепло. Теплый и влажный воздух соединятся в дождевые облака, поэтому во многих местах пройдут небольшие дожди, а после обеда настоящие летние ливни. Возможны грозы, местами сильный ветер. Порывы ветра могут усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха составит 20–25 градусов тепла.

В среду ночью будет облачно и влажно. Дожди ожидаются в большинстве районов – в основном в центре Литвы. В первой половине ночи ожидаются дожди с грозами. Западный ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью снизится до 8–13, на востоке Литвы до 14–16 градусов тепла.

Днем погода улучшится, кратковременные и небольшие дожди прогнозируют только на востоке страны. Сильный порывистый западный ветер принесет прохладу, будет всего 15–20 градусов тепла, а на западе страны будет всего 13 градусов выше нуля.