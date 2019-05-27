ESO пока инвестирует в смарт-счетчики на 50-70 млн евро меньше

Предприятие литовского госэнергохолдинга Lietuvos energija - Energijos skirstymo operatorius (ESO) меняет условия конкурса проекта оборудования "умных" электросчетчиков предварительной стоимостью более 200 млн евро. Новый конкурс электрораспределительная компания планирует объявить в ближайшее время.

Сейчас планируется, что сначала будет приобретено на 0,5 млн единиц счетчиков меньше, а инвестиции компании сократятся на 50-70 мн евро, сообщила компания. По ее сообщению, соответственно меняются и квалификационные требования конкурса.

ESO отмечает, что был избран более последовательный сценарий – таким образом уже в конце 2023 года около 90% всех потребляющих электроэнергию клиентов, будут обеспечены смарт-счетчиками. Поэтому вместо 1,76 млн единиц счетчиков будет закуплено около 1-1,2 млн.

Компания утверждает, что это не повлияет на общий план реализации проекта. Внедрение смарт-счетчиков планируется начать в четвертом квартале 2020 года.

"Те, кто потребляет оставшиеся 10% электроэнергии, они получат счетчики уже после начального этапа внедрения – можно сказать, что в 2024 году (...) Поставлена цель внедрить у всех", – сказал BNS представитель ESO по связям с общественностью Томас Каваляускас.

Как сообщает ESO, внедрение смарт-учета, в особенности - удаленного, позволит снизить потребление электроэнергии, убытки сети, можно будет точнее планировать инвестиции.

После проведения в жизнь в 2017 году пилотного проекта средняя экономия электроэнергии составила около 6%.

При реализации проекта ESO будет консультировать испанское предприятие AF Mercados – Energy Markets International.