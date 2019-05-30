"Вопросы национальности, этничности не теряют своей актуальности": как иммигранты из Украины, Беларуси, России адаптируются в Литве?

Поток прибывающих в Литву иностранцев продолжает расти. Главным образом это происходит за счет граждан Украины, Беларуси и России. Станут ли новые мигранты национальными меньшинствами и полноправными членами литовского общества? С какими трудностями они сталкиваются? Как их принимают? Какие перспективы они видят? Планируют ли они сохранить свою национальную идентичность? Быть может, Литва — транзитный пункт для них?

У каждого своя история приезда в Литву: работа, учеба, любовь, преследование по политическим мотивам. Татьяна и Алексей — супруги, видеоблогеры, которые снимают разнообразные видео для своего канала YouTube, в том числе и видео о жизни и путешествиях в Литве.

Татьяна рассказывает, что с первого дня в Литве они с супругом сразу почувствовали себя как дома. Не было никаких проблем. Еда понравилась, атмосфера. В сравнении с Россией, чувствовался определенный контраст. Алексей отметил, что главной проблемой для них стало незнание языка, поскольку понимать его довольно сложно.

— Когда мы приехали в Литву, мы ничего о ней не знали. На телевидении и в интернете мы видели следующее: алкаши, загнивающая Литва и тд. Но мы рады, что это не так. Прекрасная страна, хорошие люди. Мы общаемся со многими, в основном это литовцы, наши подписчики. Очень часто встречаем литовцев, которые возвращаются в Литву из Великобритании, Германии и других стран. Как нам объяснили, возвращаются они после кризиса, говорят, сейчас в Литве так классно. И это очень интересно.

Таджикский политэмигрант Мирзорахим Кузов рассказывает, что это второй поток эмиграции из Таджикистана. Первая волна была в 1992 году, вторая - уже в 2015.

— Мы здесь по политической ситуации. Мы нашли здесь приют. Литовцы — очень толерантные люди, мы не чувствуем себя чужими. Мы организовали субботник, и хотели внести свой вклад в страну, которая дала нам приют. Литва стала частью нас и нашей страны

Когда мы иммигрировали сюда, были в лагерях, там с нами хорошо обращались. Нас там также обучали литовскому языку. Поэтому, мы прошли этот процесс интеграции.

Дети Мирзорахима знают литовский язык, но дома разговаривают на родном языке, чтобы поддерживать свою национальную идентичность.

— Мой сын занимается борьбой. Но, поскольку у него нет литовского гражданства, он не может участвовать в соревнованиях Европы. Но почему я говорю, что Литва толерантна, - они дали ему разрешение на участие в этих соревнованиях.

Белорусский активист Денис Кучинский отмечает, что для многих белорусов, Вильнюс -это второй дом.

— Духовный дом, культурный дом. Мы это ощущали. Сказывается культурная близость: мы разделяем общую историю и нам очень многое предстоит узнать. Проходит так называемый "медовый месяц" - появляются сложности: язык, недопонимание и прочее. Но со временем это меняется. Говоря о проблемах, хочу сказать, что главная — это интеграция. Но не только интеграция с литовским населением, но и белорусов с белорусами. Проще будет, когда люди в нас начнут видеть своих соседей.

Заведующий кафедры политологии Университета имени Витаутаса Великого Анджей Пукшто утверждает, что, с момента вхождения Литвы в Евросоюз, поток мигрантов как в Литву, так и из Литвы, изменился.

— Люди стараются иметь дом не только физический, где их якорь, где они себя идентифицируют. Кроме того, вопросы национальности, этничности не теряют своей актуальности. Национальные меньшинства имели различные трактовки в разные периоды время. Сейчас это процесс этничности и самоидентификации.

Иммигрант "по любви" Станислав Гоцуляк много лет назад женился на гражданке Литвы.

— Интересно узнавать людей, общаться, теперь уже и работать. Было приятно узнать, что в Литве есть не только литовцы и русскоязычное население, есть еще и поляки и представители различных этносов. В Литве очень сильно развивается культура: музыкальная, театральная и многие другие. И наше соседство с музыкальной и художественное школой приоткрывают для меня новые грани Литвы. Мне трудно сказать, хочу ли я стать гражданином Литвы, поскольку это предполагает выход из украинского гражданства. Украина мне дорога, и несмотря на то, что я нахожусь вне Украины, я живо переживаю и интересуюсь тем, что происходит на моей родине. Но все мои планы на будущее связаны с Литвой. Сложность была в изучении языка.. Но самый большой шаг в изучении я сделал, когда начал работать. Я себя ощущаю как житель Литвы, который находит свое место в этом социуме и хочет быть этому социуму полезным.

Участники дискуссии в студии DELFI: заведующий кафедры политологии Университета имени Витаутаса Великого Анджей Пукшто, и представители новой волны иммиграции – Денис Кучинский, белорусский общественный деятель, Мирзорахим Кузов, таджикский политэмигрант, Татьяна и Алексей, влогеры из России, предприниматель из Украины Станислав Гоцуляк.