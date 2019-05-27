Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI

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26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу. Кроме того, состоялись выборы в Европаламент. От Литвы в ЕП будут работать 11 человек. Портал DELFI представляет мгновения, запечатленные своими фотографами.

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