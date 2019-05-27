Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса

Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, которая на выборах президента Литвы уступила Гитанасу Науседе, на пресс-конференции 27 мая поблагодарила как свою команду, так и избирателей и сказала, что не исключает возможности вступить в партию консерваторов.

"В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех тех людей, которые помогли мне во время предвыборной кампании, и тем, кто голосовал за меня", – сказала она и заметила, что это только выборы закончились, а жизнь продолжается.

"Сегодня я перехожу на следующий этап жизни", – сказала она.

На вопрос журналистов, согласилась бы она возглавить список консерваторов на предстоящих выборах в парламент, Шимоните ответила, что не хочет это комментировать.

"Мне это не предлагали, поэтому комментировать не буду", – сказала она и заметила, что планирует обсудить возможность вступления в партию.

Шимоните рассказала и о будущих отношениях с правящими.

"Мне очень жаль Рамунаса Карбаускиса, у него в политике есть враги. У меня в политике врагов нет и не будет, поэтому если будет возможность конструктивного общения, то я со своей стороны могу предложить эту конструктивность. Мы видно, не будем друзьями, но критика в адрес кого-то ради критики - не в моих привычках. Я в политике стараюсь критиковать то, что, по моему мнению, делают неправильно, так буду поступать и в дальнейшем", – заметила Шимоните.