"Мы подготовили, согласовали, находимся на последней стадии перед передачей поправок на обсуждение правительству, предлагается ввести контроль и штрафы. Сейчас охарактеризованы только общие случаи", – сказала Багочуте.

Согласно поправкам к Кодексу административных правонарушений Литовской Республики, предлагается штрафовать компании за бесплатную раздачу одноразовых полиэтиленовых пакетов на сумму от 10 до 200 евро.

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По словам Багочуте, министерство на данный момент получило лишь одну претензию, связанную с этим вопросом. Однако в результате проверки выяснилось, что никаких нарушений не было.

Представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите сказала BNS, что других жалоб не поступало.

Парламент в 2016 году принял поправки, в соответствии с которыми с 2019 года разрешил торговцам выдавать бесплатно только самые тонкие одноразовые полиэтиленовые пакеты (тоньше 15 микрон). Пакеты 15–50 микрон с логотипами компаний бесплатно давать нельзя.

Такие пакеты сложно отделить от другого мусора и перерабатывают лишь небольшую их часть. Кроме того, они долго разлагаются в природе.

По данным Литовской ассоциации торговых компаний, в последние годы в Литве стали использовать меньше одноразовых полиэтиленовых пакетов. В 2017 году на одного жителя приходилось 226 очень тонких и 34 тонких пакетов, а в 2014 г. – соответственно 260 и 39.