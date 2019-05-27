Погода: в ближайшие дни в Литве прогнозируют дожди

В ближайшие дни погоду в Литве обусловят антициклоны, поэтому будет облачно и сыро, поднимется ветер. У моря будет совсем холодно, но и в других районах особого тепла не ожидается.

В понедельник на северо-западе страны прогнозируют дождь, на юго-востоке – небольшие кратковременные дожди, возможно с грозами. Самая высокая температура на северо-западе - 14–19, на юго-востоке – 20–24 градуса.

В ночь на вторник будет облачно, однако небольшие дожди прогнозируют лишь местами. Местами возможен туман. Будет дуть легкий южный ветер. Температура на большей части страны снизится до 7–12 градусов, на юго-востоке будет немного теплее.

Во вторник днем придет южный циклон. Густые облака заволокут все небо. Во многих районах прогнозируют сильные дожди. Особенно интенсивными осадки будут на западе страны, местами будут идти сильные дожди. Кое-где возможны грозы. Будет дуть сильный ветер - 5–10 м/с, а во время грозы местами его порывы будут достигать 15–17 м/с. Вместе с дождем придет тепло, поэтому воздух прогреется до 19–24 градуса, только на западе будет 15–17 градусов тепла.

В среду ночью будет пасмурно. Дожди ожидаются в большинстве районов. Ветер переменного направления, скоростью 4–9 м/с. Облака не дадут снизится температуре, она составит 10–15 градусов тепла. В среду днем облачность и дожди придут на восток страны, а на западе станет больше прояснений, вероятность дождя невелика. Однако усилится северо-западный ветер, поэтому тепла не будет: в лучшем случае воздух прогреется до 15–20, а на взморье будет всего 13 градусов тепла.

С четверга в Литву вернется более-менее солнечная, сухая и спокойная погода, поскольку придет зона высокого давления. Однако тепло так быстро не вернется. В четверг и в пятницу ночью будет малооблачно и прохладно, всего 4–9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15–20, в пятницу до 17–22 градусов тепла.

В выходные будет сухо, солнечно, немного потеплеет.