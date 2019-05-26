Науседа: я могу представить себе Шимоните на посту премьер-министра

BNS ; Эрика Алондерите , ru.DELFI.lt

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что, по его мнению, его соперница на выборах Ингрида Шимоните могла бы стать премьер-министром, если она вступит в партию консерваторов.

"Я могу представить себе такой сценарий при одном условии - если она стала бы членом партии, ведь не член партии не может возглавить партию. Если бы она стала членом партии и правящую коалицию формировал бы Союз отечества-Христианские демократы Литвы, то я могу себе представить ее как подходящего кандидата на пост премьера", – сказал журналистам Науседа.

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