По данным источников портала DELFI, полученная из разных регионов информация позволяет предположить, что в регионах лидируют Литовские социал-демократы.
Второе и третье место разделяют "крестьяне" и консерваторы.
На четвертом месте - Партия труда, а на пятом – разные комитеты, в их числе лидирует политическая сила Аушры Малдейкене.
По предварительным данным, расклад на выборах в ЕП следующий:
Литовская социал-демократическая партия – 2 мандата
Союз отечества – Христианские демократы Литвы - 2 мандата
Литовский союз крестьян и зеленых - 2 мандата
Партия труда - 2 мандата
Общественный комитет "Поезд Аушры Малдейкене" - 1 мандат
Блок Вальдемара Томашевского – коалиция Союза христианских семей и Русского альянса - 1 мандат
Движение либералов - 1 мандат