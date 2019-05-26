В Литве состоялись выборы президента: Науседа лидирует с большим отрывом

26 мая в В Литве состоялись выборы президента и европарламентариев. Сейчас идет подсчет голосов. По данным с 1710 из 1972 избирательных участков лидирует Гитанас Науседа (69.13%), за Ингриду Шимоните голосовали 29.49% избирателей.

"Только что позвонила Ингрида и поздравила с победой. Видно, этим действием признали, что победа на выборах за нами", – сказал вернувшийся в штаб Науседа.

Его возвращение в штаб было встречено аплодисментами. В прямом эфире на LRT Науседа не осмелился признать свою победу, но вскоре ему позвонила Ингрида и поздравила. "Ингриде пришлось звонить мне через окружные каналы", – признал независимый кандидат.

"Я поздравила Гитанаса 10-15 минут назад и пожелала ему успеха в сплочении людей", – сказала в эфире LRT Шимоните. "Я уже позвонила Гитанасу Науседе – нечего ждать, я в цифрах разбираюсь", – сказала Шимоните.

Напомним, что за пост главы страны борются кандидат консерваторов депутат парламента Ингрида Шимоните и независимый кандидат Гитанас Науседа.

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

Явка была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.