Спикер парламента Литвы надеется на сотрудничество с новым президентом

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис, голосовавший в воскресенье на президентских выборах и выборах в Европарламент, выразил надежду на сотрудничество с новым президентом.

"На совместную работу с сеймом и другими органами власти. Чтобы она была ритмичной, а не в режиме перестрелок", – так описал спикер свои надежды журналистам в воскресенье.

Он подчеркнул, что попытается найти общий язык с любым из кандидатов.

"Я должен будут работать с любым, кто будет избран, и мне выпадет честь повесить золотую цепь на того президента, которого изберут сегодня. Мы должны доверять людям", – сказал Пранцкетис.

На выборах в Европарламент, по словам главы сейма, очень хорошим результатом для Литовского союза крестьян и зеленых ("крестьян") были бы три мандата, хорошим - два.

Он сказал, что надеется на единство будущих парламентариев во имя интересов Литвы.

За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.