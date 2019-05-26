Такой год на литовском взморье - последний: многие забыли об ограничениях

Депутат литовского парламента Аушрине Армонайте в социальных сетях напомнила, что со следующего года на пляжах в Литве будет запрещена торговля алкоголем на пляжах. Многие любители отдыха в Паланге удивлялись такими способами отрезвления народа, а предприниматели заметили, что судьбу таких кафе решат муниципалитеты.

Согласно законам, с 2020 года в Литве не останется нестационарных мест торговли алкоголем, которым муниципалитеты выдают специальные лицензии во время курортного сезона. С 2020 года алкоголь нельзя будет продавать и в павильонах.

Предприниматель из Паланги, который управляет кафе уже около 20 лет, рассказал, что сейчас этот вопрос отдан на откуп муниципалитетам. Уже сейчас не все из 25 возможных мест летней торговли привлекают бизнес. 17 мест выкуплены, но если члены горсовета не снизят цены на разрешения, то в следующем году их будет еще меньше.

"Много или мало уличных кафе будет, зависит от цен, установленных муниципалитетом. 20 лет проводят конкурсы, сейчас цены достигли своего апогея, некоторые предприниматели уже на эти места даже не претендуют, так как они стоят слишком дорого. Есть и те, кто отказался после прошлого лета вообще открывать временное кафе на пляже, хотя лето в прошлом году было хорошим. Если запретят продажу алкоголя, который дает половину всей прибыли, кафе просто не продержатся, если плата за разрешение не снизится. Почему поднялись предприниматели в Вильнюсе и Каунасе? Потому что некоторые лишаются летних лицензий, а те в свою очередь выдают временным постройкам. Так не останется I Love Palanga, Lynas, в Швентоии будет на 20 кафе меньше. А таких кафе немало по всей Литве, которые работают только летом. Их не останется", – сказал глава кафе Timotis.

Ему вторят и отдыхающие, говоря, что власти потакают сетевому бизнесу.

"Литовцы - находчивый народ. Неужели власти все еще не видят, чего достигли запретами? В Литве алкоголя продают меньше, а люди везут его из Польши и Латвии. Если люди захотят, принесут свой, это медвежья услуга для кафе", – сказал мужчина, который с друзьями приехал в Палангу на выходные.

Пара, отдыхающая на пляже, заметила, что в такие кафе люди не идут, чтобы напиться, поэтому решение властей очень сомнительное. Женщина сказала, что прежде чем принимать такие решения, стоит посмотреть на опыт зарубежных стран, где уличные кафе никто не запрещает.

Есть еще один момент, о котором заметил владелец кафе – закон направлен против всех пляжных кафе. Значит, все будет зависеть от решения муниципалитетов.

"По крайней мере предприниматели на взморье будут ждать решения горсовета, новых цен и конкурсов на оборудование таких кафе. Если цены будут высокими, никто не будет ходить в такие кафе. Но если есть спрос – всегда появится предложение, легально или нет, это уже другой вопрос", – сказал глава Timotis.

Согласно статистике, только в Паланге кафе на взморье посещают около 0,5 млн. человек.

"Мы сюда приезжаем уже 20 лет и не только летом. Мы шутя говорим, что уже поселились здесь. Но мы не видели, чтобы на пляже валялись пьяные туристы, таких можно вечером увидеть разве что в центре города.А если люди выпьют бокал напитка, удобно устроившись на пляже, в этом нет ничего страшного. Очень странное решение властей", – сказали граждане Беларуси, встреченные в Паланге.

"Я думаю, что эти запреты - глупость. Какова цель - развались бизнес? От того, что человек выпьет бокал, народ не сопьется", – сказала приехавшая на взморье с семьей женщина. Ее супруг сказал, что запреты вызывают только враждебность и негативные последствия для бизнеса.

Некоторые отдыхающие говорят, что этот запрет хорош только для трезвенников и для тех, у кого нет денег на бокал пива или вина на пляже. Однако реальной пользы он не принесет.