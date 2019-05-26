У жителей Литвы еще осталось 450 млн. литов

После введения евро в Литве прошло 4 года. Жители Литвы все еще не поменяли на евро примерно 450 млн. литов (130 млн. евро).

По данным на конец апреля, в обороте еще находилось 319,4 млн. литов в виде банкнот, и 114,1 млн. литов монетами, или соответственно 92,5 млн. и 33 млн. евро. В конце апреля в обороте было также 18,7 млн. литов коллекционными монетами.

В пресс-релизе сказано, что по словам представителя Центробанка Литвы Эгидиюса Палецкиса, все меньше людей меняет деньги, но этот процесс остается активным.

"Жители все еще активно меняют литы на евро: в первом квартале этого года провели 3900 операций по обмену литов, поменяли 3 млн. литов, а за весь 2018 год провели 19 000 таких операций и обменяли 13,3 млн. литов", – сказал Палецкис.

"Конечно, часть литов в Центробанк не вернется – их уничтожили или потеряли, часть жителей оставили литы на память", – прибавил он.

"Большая часть - больше 97% банкнот и 57% монет уже обменяли на евро", – сказал Палецкис.

По данным Центробанка Литвы, за год до введения евро – в первом квартале 2014 года – в обороте было 11,278 млрд. литов, а в конце 2014 г. – 5,805 млрд. литов, после введения евро в конце 2015 г. – 535,3 млн. литов.

Центробанк бесплатно меняет литы на евро в течение неограниченного времени.