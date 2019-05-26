Шимоните уже наметила первые работы на случай избрания

В воскресенье утром на выборах президента Литвы голосовала Ингрида Шимоните. Она сказала, что если ее выберут в президенты, то в первую очередь она начнет переговоры с действующим правительством страны.

"Наверное, сначала надо говорить о новом правительстве, это первая работа, это разговор с новыми министрами о том, что мне кажется самым важным", - сказала Шимоните.

Она уточнила, что это не значит, что Саулюс Сквернялис уйдет в отставку.

"В любом случае правительство должно сложить полномочия, тут возможна смена министров. Это даже в том случае, если Сквернялис решит остаться, останется то же большинство, ничего не изменится, перемены в правительстве возможны, это прерогатива премьера. Он сам может этого хотеть", - сказала Шимоните.

Она заверила, что у нее нет никаких личных предубеждений в отношении министров.

"Но, мне кажется, что основное требование к министрам - это непременная поддержка премьера и поддержка среди большинства. Я думаю, что сегодня некоторым министрам этого не хватает. Значит, надо либо менять человека, либо менять отношение. Что сделать легче, я не могу сказать", - заметила Шимоните.

Что касается внешней политики, кандидат сказала, что в первую очередь отправится с визитом в Варшаву.

"Я думаю, что в силу объективных и исторических причин наши отношения с Польшей особенно важны. Если иметь в виду, что сейчас ситуация значительно улучшилась, и отношения потеплели, я думаю, надо использовать это во благо наших стран", - сказала Шимоните.

Кандидат не говорит о каких-либо изменениях в сфере внешней политике.

Кандидат на выборах президента Литвы Ингрида Шимоните говорит, что предвыборная кампания была корректной и даже скучной.

"Как корректную и довольно умеренную, и, наверное, даже скучную", - после голосования в Вильнюсе сказала журналистам в воскресенье Шимоните, отвечая на вопрос, как она оценивает кампанию.

"Многие кандидаты, видимо, стараются как-то, наверное, избежать (высказывать - ред.) свое мнение по отдельным вопросам, и по большинству вопросов дискуссии были такими очень обтекаемыми. Может, это и хорошо, не могу сказать. Может, это то, что людям нужно", - сказала она.