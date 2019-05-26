Погода: прогнозируют дожди и грозы

В воскресенье над странами Балтии установится небольшой циклон. Ночью влияние циклона будет меньшим, но днем он станет активнее. Он и определит погоду в Литве.

Ночью вероятность дождя будет невелика. Местами ожидается туман. Утром будет 6–11 градусов тепла. днем прогнозируют кратковременные дожди. На западе страны юго-западный ветер усилится до 15–18 м/с. Воздух прогреется до 14–19, на западе всего до 12–13 градусов тепла.

В ночь на понедельник дождевые облака не будут активными. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Кое-где прогнозируют туман. Температура составит 7–12 градусов тепла. Днем придут дождевые облака, поэтому практически по всей Литве пройдут дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 17–22, на западе до 15–16 градусов.

Непостоянная погода с кратковременными дождями ожидается и в середине недели.