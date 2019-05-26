Строительство Лаздинайского бассейна затянется на 1,5 года

Лаздинайский бассейн должен был появиться в Вильнюсе осенью 2018 года, однако, в соответствии с новыми планами, он будет построен только весной 2020 года.

Глава компании Irdaiva Витас Лопинис сказал, что виной тому - затянувшиеся коррекции технического проекта бассейна в самоуправлении, поэтому компания сейчас через суд пытается утвердить мировое соглашение с муниципалитетом, срок окончания строительства пытается перенести на 2020 год.

Литовский апелляционный суд на этой неделе отклонил соглашение из-за возможных несоответствий закону о Госзакупках и распорядился корректировать его.

"Были установлены недостатки технического проекта в связи с конструкцией крыши, изменение недочетов затянулось, мы хотим установить срок выполнения работ. В соответствии с нынешней реальной ситуацией, это будет март-апрель 2020 года. Планировалось достроить в третьем квартале 2018 года", – сказал Лопинис.

По его словам, сейчас проходят "дискуссии с самоуправлением" в связи с коррекциями договора, компания надеется представить его суду.

Апелляционный суд признал обоснованными аргументы Вильнюсского окружного суда, что предусмотренное в соглашении условие, связанное с автоматическим переносом срока работ, в случае, если муниципалитет не выполняет обязательства соглашения (включая своевременное представление коррекций технического проекта), "противоречит нормам и принципам госзакупок". Утверждается, что договор можно менять только в случае форс-мажора, "который не зависит от воли сторон".

Второй иск компании Irdaiva касается взыскания с Вильнюсского муниципалитета почти 130 000 евро – в такую сумму оценили не включенные в проект работы по бетонированию. По словам Лопиниса, эта тяжба не касается мирового соглашения.

Глава строительной компании также информировал, что на этой неделе завершается монтаж кровельных конструкций, из-за которых были разногласия с муниципалитетов.

Мэрия пока не определилась, что будет делать с предложенным мировым соглашением, и каким будет окончательный срок строительства.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию, пока нет никакого решения", – сказал директор администрации мэрии Повилас Подярскис.

ПОстроенный в советское время Лаздинайский бассейн снесли в августе 2017 года, новый бассейн за 21,8 млн. евро строите консорциум под руководством компании Irdaiva, в нем также участвуют компании Axis Power, Mitnija, HSC Baltic и Montuotojas.

По словам Лопиниса, с учетом дополнительных работ, окончательная стоимость проекта составит больше 22 млн. евро.