В Литве выбирают президента и европарламентариев

В воскресенье в Литве проходит второй тур президентских выборов и выборы в Европарламент.

26 мая, в день выборов, голосование проходит на избирательных участках с 7 до 20 часов. В избирательные списки внесены 2 млн 487 тыс. 745 избирателей.

За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и депутат парламента Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

Активность такая же, как две недели назад

Во втором туре президентских выборов активность пока немного ниже, чем две недели назад, в первом туре.

Во время досрочного голосования и в два первых часа голосования в воскресенье проголосовали 13,31% избирателей. Это немного меньше, чем в первом туре две недели назад, когда явка на такое же время была 13,47%.