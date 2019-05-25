В Паланге на взморье разбросают 40 кг янтаря

В субботу и воскресенье в Паланге пройдут традиционные Янтарные выходные, во время которых на побережье разбросают 40 кг янтаря, а потом пройдёт чемпионат по его сбору.

В субботу во второй половине дня у моря рядом с мостами кусочки янтаря будут разбрасывать стоящие на досках для сёрфинга жрицы. По словам организаторов праздника, так разбросанный янтарь в море пробудет немного дольше, волны будут выносить его на берег на протяжении нескольких дней, возможно, и неделю.

В седьмой раз на курорте проводится чемпионат по сбору янтаря. Десять изъявивших желание участвовать в чемпионате сборщиков ископаемой смолы в специально отведённых для них зонах будут соревноваться, кто из них за определённое время наберёт больше янтаря.

Кусочки янтаря разнообразного размера (для каждого участинка приготовлено по 100 г) будут разбросаны по имитирующему побережье песку, смешанному с выброшенными морем камешками, веточками и т.д.

На пляже рядом с мостом и на нём будут проводиться образовательные программы – будут демонстрировать, как обрабатывается янтарь, как можно в нём высверлить отверстие, мастера объяснят, как отличить настоящий янтарь от поддельного. Желающие смогут ознакомиться и с техникой сбора янтаря.

В воскресенье можно будет бесплатно посетить Музей янтаря, в в Палангском городском бассейне пройдут поиски клада с самородками янтаря.