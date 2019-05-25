Ночной рейд в Вильнюсе: из-за покупки в интернете абитуриент попал в незавидную ситуацию

Отпраздновавшие окончание школы абитуриенты попались на глаза сотрудникам полиции, организовавшим рейд в столице Литвы. Большинство будущих студентов не совмещало употребление алкоголя с вождением, однако одному из них особенно не повезло лишь из-за того, что он совершил покупку в интернете.

Рейд сотрудники полиции начали в Вильнюсе, на улице Озо, здесь нарушители не встретились. Тогда рейд переместился на улицу Атейтес. Здесь сотрудникам полиции долго ждать нарушителя не пришлось.

Около 23.00 сотрудники полиции остановили для проверки водителя автомобиля BMW. Молодой водитель, только что окончивший школу, ехал вместе с девушкой. Молодой человек смело дунул в алкотестер, а увидев на его экране 0,52 промилле алкоголя, очень удивился.

Молодой человек не отрицал, что за день до этого употреблял алкоголь, однако уверял, что за руль садился, будучи полностью уверенным, что является трезвым. Он на глазах сотрудников полиции вытащил свой алкотестер и заверил, что перед тем, как сесть за руль, он проверил себя. Имеющийся у него в наличии алкотестер показал нули.

Водитель "БМВ" дождался сочувствия и поддержки со стороны других абитуриентов, однако моральная поддержка от потери водительских прав не спасла. Молодой человек смело ещё раз проверил себя своим алкотестером на месте рейда, однако, к удивлению его самого, на этот раз аппарат показал 0,26 промилле алкоголя. Абитуриент заявил, что приобрёл этот его подвевший алкотестер в популярном интернет-магазине примерно за 20 евро.

Праздник для молодого человека закончился особенно неприятно. У не имеющих два года водительского стажа разрешенный объем алкоголя в крови не может превышать 0,2 промилле (при езде на любом транспортном средстве). Водителю BMW угрожает немалый штраф, а при желании водить в будущем ему придется еще раз сдать экзамены вождения.