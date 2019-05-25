На выходных с летним теплом придётся распрощаться

Выходные ожидаются гораздо более прохладными, чем большая часть этой недели. Порывы ветра усилятся до опасных 15-18 м/с.

В субботу днём над страной пройдёт малоактивный атмосферный фронт. Он принесёт кратковременные дожди лишь в некоторые местности, сухим день должен пройти в восточных и западных районах. Западный, юго-западный ветер усилится до среднего, а кое-где изредка возможны и порывы ветра со скоростью 15 м/с. Температура днём поднимется до 17-22, на взморье будет около 16 градусов тепла.

В воскресенье ночью облака быстро рассеются, дождя не предвидится. К лишь к утру с запада приблизится достаточно активный атмосферный фронт, на взморье возможны необильные дожди. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. Ночью воздух быстро охладится, к утру будет лишь 6-11 градусов тепла.

В воскресенье днём над страной пройдёт атмосферный фронт – над большей частью территории Литвы погода будет ненастной. По небу будут быстро плыть кучевые облака, иногда с прояснениями. В большинстве районов местами пройдёт дождь, реже и слабее он пойдёт в южных и восточных районах. Будет дуть порывистый и пробирающий западный, юго-западный ветер, местами, по большей части в западных районах, его порывы усилятся до опасных 15-18 м/с. Температура днём поднимется лишь до 13-18°С.

В понедельник ночью дожди закончатся, небо очистится – кратковременные осадки возможны лишь местами. Западный, юго-западный ветер постепенно утихнет, однако в первой половине ночи местами будет порывистым. Температура утром снизится до 6-11 градусов тепла. Днём с юго-запада придёт новый атмосферный фронт. Повысится облачность, во второй половине дня в западных районах пройдут необильные дожди. Будет дуть средней силы юго-западный, во второй половине дня более слабый южный ветер. Термометры днём покажут 16-21, в западных районах местами лишь 15 градусов тепла.

Во вторник и среду осадки ожидаются на большей части территории страны, наиболее обильными они будут в восточных районах. Ночи будут более тёплыми, а дни - более прохладными по сравнению с понедельником.