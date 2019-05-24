Reuters: посол США давила на правительство Литвы в вопросе Huawei

Посол США оказывала давиление на правительство Литвы в вопросе отказа от участия китайского гиганта Huawei в развитии сети 5G в Литве, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Как говорится в сообщении, в марте на встрече с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом посол США призвала предпринять действия в отношении Huawei и сказала, что военные стран НАТО, использующие оборудование связи 5G компании, могут стать уязвимыми.

Reuters утверждает, что основывается на информации о встрече, предоставленной литовским должностным лицом, фамилия которого не раскрывается.

Однако Литва, зависящая от военной помощи США, не хочет запрещать Huawei, сказал об упомянутой встрече чиновник. Стране кажутся приемлемыми цены, предложенные Huawei, кроме того, она не хочет злить Китай. Поэтому, результат, по его словам, такой, что Литва "ищет способы запретить Huawei, на самом деле, не применяя запрет на Huawei".

Представители правительства не комментируют подробно эту публикацию.

"Мы можем подтвердить, что встречи с партнерами, в том числе и с США, действительно происходят, на них обсуждаются вопросы безопасности и прочие вопросы. Мы не будем комментировать конкретные статьи и представляемые в них интерпретации", – сказал BNS советник премьера Арнолдас Пикжирнис.

В последнее время США стали давить на партнеров в Европе с целью отказаться от оборудования Huawei.Американцы говорят, что это оборудование может помочь Китаю шпионить за западными компаниями и бизнесом.

Huawei категорически отрицает, что ее оборудование может быть использовано для шпионажа.