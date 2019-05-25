Литовский эксперт по безопасности: Россия – основной источник гибридных угроз

Один из ведущих европейских экспертов в области "гибридных угроз" Эйтвидас Баярунас рассказал об успехах Литвы в вопросах кибербезопасности и едином фронте по борьбе с дезинформацией.

Продолжающаяся конфронтация между Россией и Западом, информационная война, рост кибератак и попытки Кремля подорвать с помощью пропаганды и "фейк-ньюс" доверие части населения европейских стран к демократическим устоям заставляют страны ЕС и НАТО искать дополнительные рычаги, чтобы противостоять этому давлению извне. С таким мнением выступил член правления Европейского центра по противодействию гибридным угрозам – литовский дипломат Эйтвидас Баярунас.

По словам дипломата, возглавлявшего литовскую дипмиссию в Швеции, до того занимавшего пост генерального консула в Санкт-Петербурге, а ныне пребывающего в статусе посла по особым поручениям, Литва шагнула далеко вперед в вопросах национальной безопасности, что подтверждает и недавно обнародованный отчет Международного союза электросвязи (МСЭ). В последнем говорится, что Литва заняла четвертое место в Глобальном индексе кибербезопасности за 2018 год, уступив лишь Соединенному Королевству, США и Франции. При этом еще в 2017 году страна занимала 57-е место. Кстати, Эстония заняла пятое место, а Латвия только 44-е.

Но пасаран

Говоря о защите электронного пространства, эксперт подчеркнул, что Национальный центр кибербезопасности при Минобороны сталкивается с огромным количеством хакерских атак.





"Наш центр (National Cyber Security Centre. – Прим. Ред.) ежегодно фиксирует огромное число кибератак, от более или менее опасных вплоть до реально серьезных. Подсчитано, что в Литве происходит до 55 000 кибератак. Это и шпионаж, и взлом различных сетей, особенно, когда речь заходит о госучреждениях или о важных стратегических объектах, энергетических предприятиях", - рассказал Баярунас.

Будучи специалистом по гибридным угрозам, то есть различным действиям по подавлению того или иного противника с помощью скрытых операций, диверсий, пропаганды, кибератак, финансирования радикальных организаций или преступных группировок, Эйтвидас Баярунас утверждает, что инвестиции в сфере кибербезопасности, безусловно, важны. Литва приложила много усилий для того, чтобы обезопасить свое электронное пространство за счет точечных вложений в отдельные отрасли экономики и институты власти, и это принесло свои плоды; у каждой из стран Балтии свои подходы к этому вопросу, но далеко не самое главное. Ключевой момент – способность общества распознать ложную информацию, противостоять и не поддаться агрессивной пропаганде.

"Устойчивость общества перед лицом упомянутых угроз – это основа основ, особенно для небольших государств. Мы можем противодействовать хакерам, строить стену от гибридной войны или укреплять наши структуры власти, министерства, вооруженные силы, но если человек будет легко подвергаться какому бы то ни было влиянию, тогда бороться будет тяжело. Поэтому все нужно начинать с людей", - сказал наш собеседник.

По его словам, несмотря на то, что само понятие "гибридная угроза" - термин нового века, Литва сталкивались с ним еще в XVIII веке накануне раздела Речи Посполитой.

"Ничего нового по сути не происходит. Литва живет около России и испытала все эти элементы влияния на своей шкуре. Эти процессы исчисляются столетиями. Давайте вспомним Королевство Польско-Литовское, которое после трех разделов в конце XVIII века оказалось в составе Российской Империи. Тогда о понятии "гибридный" не знали, но это была классическая гибридная война. Россия давила на местную знать, Россия пыталась подкупить власти и раскалывала государство изнутри", - сказал дипломат.

Сила в единстве

Рассуждая о стремительном рывке в области национальной безопасности, Баярунас подметил, что успеху в значительной степени поспособствовал принципиально новый взгляд на работу институтов власти. По его словам, если раньше отдельные ведомства, спецслужбы, полиция и даже самоуправления, как правило, держались обособленно друг от друга, то теперь ситуация в корне изменилась. Век глобализации диктует новые правила "игры".

"Второй ключевой момент – это устойчивость и сопротивляемость государства как механизма. Скоординированность госучреждений, понимание того, о каких угрозах мы говорим. Если раньше, например, полиция расследовала только криминальные происшествия, вооруженные силы (ВС) занимались военными угрозами, то сегодня мы не можем себе этого позволить. Сегодня наши специалисты должны все вместе видеть и понимать это поле угроз, так как гибридная атака может начаться с кибератаки, после которой условно последует обвал банков, поэтому каждое ведомство не может работать по-отдельности и противостоять угрозам по-отдельности, их нужно оценивать в совокупности", - говорит дипломат.

Также он подчеркнул, что Литва более чем серьезно относится к вопросам недружественной пропаганды, прежде всего со стороны Кремля. Государство создало целую структуру по противодействию "фейк-ньюс" и инвестирует в специалистов-антипропагандистов.

"Для борьбы с пропагандой Литва учредила отдельный Департамент стратегических коммуникаций при ВС, который детально занимается дезинформацией. Дело в том, что все мы как граждане можем разбираться и понимать, где здесь ложь, а где нет, но иногда нужны специалисты. Таких специалистов необходимо взрастить, дав им определенные средства, чтобы они могли действовать", - сказал наш собеседник.

Помимо всего прочего, Баярунас констатировал, что литовская "сила противодействия" связана с тем, что на Западе наконец осознали, какую значимую, в плохом смысле этого слова, роль играют гибридные угрозы и Россия в частности.





"Сейчас и ЕС, и НАТО как организации активно включились работу по сопротивлению этим угрозам, поскольку усиливается понимание... Если четыре года назад, когда начались события в Украине, большинство наших коллег на Западе пожимали плечами, говоря, что, наверное, это краткосрочный инцидент, то сегодня, особенно после того, как было много примеров вмешательства в выборы во Франции, США, в референдумы, были примеры финансирования радикальных политических партий, понимание Запада о том, какие действия несет Россия усилилось.

Появляется политическая воля для того, чтобы что-то делать – создавать профильные структуры в Брюсселе, укреплять сотрудничество стран, обмен информацией. Те же самые ЕС и НАТО могут сделать то, что не под силу для отдельных стран", - резюмировал он, напомнив, что накануне Еврокомиссия заключила соглашение с Facebook, Twitter, Mozilla, которые стали противостоять пропаганде на своем уровне, хотя раньше руководители этих платформ считали, что вообще не должны вмешиваться в эти процессы.

Россия – не враг

Несмотря на всю опасность, исходящую от Кремля как системы власти, дипломат подчеркнул, что защитные меры ЕС и НАТО ни в коем случае не направлены против России как государства и ее граждан. Также, по его словам, Европа серьезно обеспокоена радикальным исламизмом, представляющим не менее серьезную угрозу.

"Два года назад представители девяти стран ЕС и НАТО, в том числе и Литва, основали в Хельсинки Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. (...). Было бы очень странно считать, что все меры европейского сообщества против гибридных угроз направлены против России. Очевидно, что в настоящее время именно Россия является основным источником гибридных угроз. В разговоре с вами я просто привел множество примеров, связанных именно с Россией, но в целом специалисты центра занимаются и другими угрозами, например, теми, которые исходят от террористической группировки "Исламское государство"... Так называемая радикальная исламская пропаганда тоже распространялась посредством социальных медиа, и мы должны были научиться противостоять этому влиянию, защитить медиапространство", - сказал Баярунас.

По словам эксперта, различные вбросы и атаки со стороны Кремля – далеко не единственная головная боль западных аналитиков.

"Я говорил о кибератаках, связанных с РФ, но аналогичные угрозы исходят от Северной Кореи, Ирана, в этом году спецслужбы также говорили об угрозах, связанных с Китаем. В целом же наши силы направлены не столько против кого-то, сколько на то, чтобы укрепить собственную сопротивляемость, устойчивость, медиаграмотность, развить критическое мышление, воспитать гражданское общество и т.п.", - подытожил посол.

Дела соседские

Эйтвидас Баярунас три года (2005-2008) проработал в Санкт-Петербурге в качестве генерального консула Литовской Республики. Рассуждая о том, в каком состоянии пребывает российское общество сегодня и как оно изменилось за последние десять лет, дипломат посетовал, что его сильно удручает ситуация со свободой слова и агрессивная риторика ведущих телеканалов по отношению к ближайшим соседям – Украине, странам Балтии, Грузии.

"Сегодня мы видим, что в России фактически нет свободы, говоря о свободе слова, возможности выбирать. Люди получают меньше информации, выбор у людей стал меньше. Когда я случайно или неслучайно включаю российское телевидение, то, даже если опустить специальные пропагандистские передачи, иногда удивляешься, как люди узко мыслят, когда речь идет о событиях в Литве, Украине... Мне странно, что все российские каналы иногда говорят только об Украине, как будто в самой России проблем нет. Это тоже своеобразный феномен. Меня очень беспокоит то, что у общества нет возможности выбирать... Это не значит, что нужно следить лишь за тем, какие мнения транслирует Запад, у людей есть своя голова на плечах, но то, что сужаются их возможности мыслить – это огромная проблема, которая негативно отразится в будущем", - говорит дипломат.

По его словам, нужно помнить, что страны Балтии и Россия – ближайшие соседи, поэтому все стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы знать друг о друге как можно больше.

"Ведь мы живем вместе, в одном регионе, а значит, должны получать информацию друг о друге как можно шире... Когда я еще работал в Петербурге и встречался с людьми, уже тогда были стереотипы, мол, НАТО – это агрессивный военный блок, угроза для России. Тогда я сразу задавал вопрос, является ли Литва угрозой для России?.. Мне отвечали, что, конечно, нет. Эстонию тоже никто не осмеливался называть угрозой, равно как и Германию, и Францию, культуру которой россияне так любят, и даже Америку. Иными словами, непонятно, где же эта угроза, и почему же блок НАТО такой пугающий... Нет НАТО, который замышляет что-то против России. Жаль, что люди мыслят стереотипами, рассказывая, например, что в Украине одни фашисты, что Майдан – это фашистский переворот и т.д. Все это – последствия пропаганды, и это удручает", - сказал Баярунас, подчеркнув, что вполне нормально, когда каждая страна, включая Россию, придерживается своей точки зрения по тем или иным вопросам, но иногда эта точка зрения является заведомой ложью и дезинформацией.

В заключение беседы эксперт напомнил, что Европа не противопоставляет себя России, и глупо было бы утверждать, что Запад изначально был предвзято настроен по отношению к официальной Москве. По его словам, решение о санкциях, общей политике конфронтации стало результатом переговоров всех стран-членов ЕС и НАТО, хотя, как известно, у России немало сторонников и союзников на Западе. Тем не менее, все пришли к единому мнению, говоря о событиях на Донбассе и аннексии Крыма.

"Мы тоже хотим, чтобы Россия была демократической, но сейчас ничего подобного не происходит, поэтому мы должны трезво оценивать идущие процессы. Грустно, что западному мышлению понадобилось более 10 000 погибших на войне украинцев, которые погибли, защищая свое государство и территориальную целостность Украины... Хотя до этого, как мы помним, шли серьезные разговоры и о едином экономическом пространстве, и о безвизовом режиме России с ЕС, но хотелось бы, чтобы рядом с этой красивой риторикой видели и реальные вещи – военную агрессию, нарушение международного права", - резюмировал Эйтвидас Баярунас.