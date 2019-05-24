В новом мини-сериале рассказано о Чернобыльской катастрофе на АЭС в 1986 году.

Фильм из 5 серий заинтересовал телезрителей. Доказательство тому – отличная оценка на сайте IMDb. Если сложить баллы, которыми его оценили около 26 000 зрителей, выясняется, что его оценка составляет 9,6 баллов из 10, пишет The Sun.

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Стоит обратить внимание на то, что рейтинг "Во все тяжкие" (Breaking Bad) и "Игры престолов" (Game of Thrones) составляет соответственно 9,5 баллов (оценка 1 194 332 зрителей) и 9,4 (1 512 733 зрителей).

Первую серию "Чернобыля" смотрели почти 2 млн. человек.

Часть сцен этого фильма снимали в вильнюсском микрорайоне Фабийонишкес.