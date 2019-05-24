Вильнюсцы выяснили, кто виноват в заторах: родителей призывают менять свои привычки

Никому не нравится стоять в заторах. Было замечено, что заторы формируются из-за ненужных поездок. Одни из них, по словам специалистов – это поездки в детские сады и школы, в Вильнюсе они составляют 30% всех поездок. Наверное, все заметили, что во время каникул заторов бывает намного меньше. Был проведен опрос жителей, который показал, что многие дети живут рядом со школами, поэтому могли бы ездить туда самостоятельно.

Эксперт по мобильности Кристина Гауче заметила, что дети могут самостоятельно ездить в школу лишь с определенного возраста, поэтому важно обеспечить удобную инфраструктуру детских садов, школ и поликлиник, которая позволит отпустить детей одних как можно раньше.

"Очень актуально размещение социальных объектов. Если дети могут ходить в школу не по месту жительства или рядом с домом нет школы, то конечно, происходит миграция. Дети могут самостоятельно перемещаться лишь с определенного возраста, до этого способ передвижения зависит от родителей. Если родители живут в Бальсяй, где нет детских садов, то трудно себе представить даже при большой любви к автобусам, чтобы люди ездили с 4-летним ребенком в детский сад на автобусе", – сказала Гауче.

Она обратила внимание на то, что многие возят детей на машине и в школу – это подтверждается во время каникул, когда заторов на дорогах бывает меньше. Почему родители все еще возят детей в детские сады и школы на автомобиле?

"Есть несколько причин. Одна – псевдоудобство. Одна моя подруга как-то сказала, что лучше стоять с ребенком в заторе, но быть с ним. Родителям кажется удобным держать ребенка всю жизнь в автомобиле. Второй момент – безопасность. Если бы детские сады и школы были близко и туда можно было бы ездить на велосипеде или дети сами могли бы ездить на велосипеде. Что касается инфраструктуры, надо упомянуть и культуру вождения, загрязнение, шум, которые действуют во время поездки", – перечисляла эксперт.

Важная причина, по которой родители возят детей на автомобиле – дети уязвимая группа, они несамостоятельны. Гауче привела пример: многие наверняка согласятся с тем, что девочке небезопасно ездить одной на велосипеде через лес или в общественном транспорте в темное время суток.

О каких альтернативах можно говорить сегодня? Во-первых, это ходьба – ведь сейчас даже если школа или детский сад находятся рядом, детей часто туда везут на машине. Несколько лет назад было проведено исследование, которое показало, что 2/3 детей, которых родители привозят на машине, живут рядом с школой и могли бы прийти туда самостоятельно.

"Родители проезжают мимо, вот и подвозят. Если детям с детства внушать, что ходьба - это очень полезно, то мы замечаем, что среди детей учащаются случаи ожирения. Родители должны задуматься об этом", – подчеркнула Гауче.

Чтобы дети могли ходить пешком, между школами, детскими садами и домом должны быть адекватные расстояния. Эксперт убеждена, что это не должно быть проблемой только родителей и самоуправления – к переменам должны готовиться и сами школы.

"Велосипед, самокат, скейтборд – отличные способы передвижения для детей. А в больших городах классика – общественный транспорт. Не надо ждать манны небесной от министерства или муниципалитета, но и сами школы, если они верят в пользу, которую принесет детям отказ от поездки на автомобиле, могут корректировать планы, рассматривать траектории поездок детей, небольших детей встречать и провожать, обеспечить возможность безопасного хранения велосипедов, корректировать время движения общественного транспорта в зависимости от уроков, маршрутов общественного транспорта", – перечисляла Гауче.

По ее подсчетам, треть вильнюсских школ находится в зонах повышенного шума, а это самая большая форма загрязнения, действующая на состояние человека. Это загрязнение генерируют сами родители, которые возят детей в школы. Поэтому, если мы хотим, чтобы дети жили в здоровом окружении, надо прилагать усилия.

"У детей появляется избыточный вес, иногда они попадают в ДТП, сидят в заторах, вынуждены выезжать из школы за 1-1,5 ч. до начала уроков, чтобы подстроится под график работы родителей. Сокращение числа поездок на автомобилях положительно сказывается на городском окружении, на состоянии жителей, экономическом росте. Какая молодежь вырастет, если будет расти в шуме и условиях повышенного загрязнения воздуха? Надо думать об этом", – подчеркнула Гауче.

Эксперт гармоничной мобильности Министерства транспорта и коммуникаций Литвы Йонас Дамидавичюс сказал, что с началом каникул в городе уменьшаются заторы. По его словам, это положительные факторы, которые появляются потому, что родителям не приходится перед работой возить детей в школу.

"Именно поэтому надо сокращать путь, за счет отказа от дополнительных перевозок детей в школы", – считает он.

Дамидавичюс замечает, что появление заторов - это зачастую результат выбора жителями школы для своих детей. "Если мы живем в одной части города, а выбираем школу в другой части, естественно, часть затора - это утренняя дополнительная поездка. Заторы могли бы снизить и договоры между родителями, которые возят детей в том же направлении, в ту же школу", – считает эксперт.

Он прибавил, что для побуждения такой инициативы министерство каждый год проводит акцию "Едешь один? подвези соседа!", цель которой брать с собой попутчиков - соседей, знакомы, коллег по работе или школьников. В этом году эта акция прошла 24 мая.

"Что касается инфраструктуры сообщения, в первую очередь стоит упомянуть аспект безопасности, поскольку из этих соображений родители часто сами возят детей в школу. Для этого в городе должна появиться безопасная инфраструктура. Нужны велодорожки, пешеходные дорожки, хорошо оборудованные пешеходные переходы, средства ограничения скорости автомобилей в местах, где наблюдается большой поток школьников", – сказал он.

По словам Дамидавичюса, заторы уменьшились бы, если бы люди чаще пользовались общественным транспортом.

"Нередко можно услышать, что общественный транспорт неудобен, потому что нет остановок рядом со школами и детскими садами или при планировании маршрута нужно учитывать пересадку. В таких случаях можно комбинировать сообщение - часть дороги ехать на общественном транспорте, а другую - идти пешком, или ехать на велосипеде или на самокате", – сказал эксперт.

Он прибавил, что в Европе популярны планы поездки в школу. Их готовят сами общеобразовательные учреждения, они исследуют маршруты, по которым ездят их ученики и представляют свои предложения самых привлекательных и безопасных вариантов. По его словам, это помогает идентифицировать опасные и неудобные места, которые можно привести в порядок, чтобы путь пешком или на велосипеде стал безопаснее.

"Если применить все эти решения, в городе в часы утреннего пика станет меньше заторов, снизится уровень загрязнения, школьники будут активнее в физическом плане", – подчеркнул эксперт.

В финансовом периоде 2014-2020 гг. в транспортный сектор страны планируют инвестировать 1.47 млн. евро из фондов ЕС. Больше 88 млн. евро пойдут на инвестирование проектов гармоничной мобильности.