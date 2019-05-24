Пятница – последний день досрочного голосования во 2-м туре выборов президента Литвы

Пятница - последний день, когда литовские избиратели могут досрочно проголосовать во втором туре выборов президента и на выборах Европарламента (ЕП).

Досрочное голосование началось в понедельник. Проголосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.

В пятницу продолжается голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.

В пятницу начинается и в субботу продолжится голосование на дому. Дома голосуют избиратели старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.

Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) за первые три дня проголосовало более 97 000 или 4% литовских избирателей.

Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.

В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член Сейма Литвы Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.