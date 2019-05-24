Rusradio LT: Науседа видит себя дирижёром оркестра, Шимоните - первой скрипкой

26 мая состоятся выборы в Европарламент и второй тур выборов на пост президента Литвы. Радиостанция Rusradio LT обратилось к обоим кандидатам на пост президента. Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа ответили на несколько вопросов, в том числе – о двойном гражданстве, о национальных меньшинствах и о хобби претендентов.

— Первый вопрос связан с международной политикой и отношениями с нашими соседями. Со всеми ли возможно договориться? При каких условиях возможны встречи с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным?

Ингрида Шимоните: Ситуации с Латвией, Польшей, Беларусью и Россией различны. Потому что в случае Латвии и Польши все понятно – мы состоим в Европейском союзе, нас многое объединяет – у нас общее экономическое пространство, общее законодательство, общие проекты. И понятно, что эти отношения просто не могут быть иными, как только очень интенсивными, дружественными и партнерскими. С Беларусью и Россией, к сожалению, дела обстоят по-другому, тут есть существенные отличия. С Беларусью, я думаю, основным камнем преткновения является атомная электростанция в Островце, и пока мы не решим эти разногласия, говорить о существенных изменениях довольно сложно. Есть и некоторые другие вопросы, которые актуальны в случае с Беларусью и в контексте Европейского союза, и для нас. Например, защита прав человека.

Россия, к сожалению, за последнее десятилетие… А вернее – Кремль, может быть, не Россия. Потому что я очень не люблю этот нарратив, когда говорят, что литовцы – какие-то русофобы, не любят русских. Я думаю, что это вранье, потому что русские и Кремль – это два отдельных понятия. Но, к сожалению, тон задают люди, которые сидят в Кремле. И они доказали, что международные обязательства Кремль не обязывают. Пока это не изменится, думать о каких-то дружественных отношениях, наверное, невозможно. И хотя, я думаю, есть не много стран, которые были бы настолько же заинтересованы в хороших и дружественных отношениях с Россией, как соседние балтийские страны, все-таки реальность такова, что строить эти отношения сейчас пока не на чем. Поэтому мы просто должны думать о том, какой будет Россия после Путина, стараться смотреть в будущее, готовиться к этому будущему, и разговаривать с той Россией, которая есть Россия будущего.

Гитанас Науседа: Во-первых, будем говорить о тех соседях, которые уже сейчас являются членами Европейского Союза, НАТО. Это очень важные наши соседи. Традиционно это балтийские страны и, конечно, Польша. Что касается Беларуси и России – тут ситуация, конечно, посложнее. Во-первых, потому что все-таки Россия начала агрессивные действия в Украине, и, к сожалению, это не может восприниматься международной общественностью позитивно. И Литва, как часть этой международной общественности, тоже выразила свое мнение по поводу оккупации Крыма, конфликта на Восточной Украине. Санкции были применены в 2014 году, но они все еще действуют. И, я думаю, пока в геополитической или политической ситуации отношения между этими странами не изменятся, и не будет движений, во-первых, со стороны России, вряд ли удастся вернуть те отношения, которые у нас складывались 10-15 лет назад. Так что Литва, конечно, должна поддерживать экономические и культурные связи, но все-таки на политическом уровне мы должны следовать свойственным нам принципам.

— Хорошо ли представлены интересы национальных общин в государственных учреждениях, и будут ли советники по таким вопросам при аппарате президента?

Гитанас Науседа: Конечно, такие люди будут. Они будут ответственны за то, чтобы отношения между литовским, русскоязычным и польскоязычным населением складывались хорошо и дружественно. Это наш приоритет. Я хотел бы иметь советника, который был бы искусным в таких вопросах. Во-первых, мы должны говорить о тех людях, которые, может быть, дома говорят на русском или польском языке, но не являются гражданами Литовской республики. Они являются лояльными членами этого общества, и, конечно, они для нас очень важны, потому что культурные различия не создают проблемы, а обогащают Литву.

У нас тогда складываются хорошие отношения с теми странами, с которыми мы связываем этих людей. Особенно это касается Польши. Польскоязычное население имеет глубокие эмоциональные, психологические связи. И я думаю, что вот такие национальные меньшинства являются нашим приобретением, а не проблемой или риском. Они обогащают нас. Что касается наших отношений с Польшей, то я уже говорил – мой первый визит будет как раз в Польшу, потому что мы должны поддерживать дружественные отношения с соседними государствами. Так что я сам всегда уважал и уважаю и русскую классику, и польскую культуру, и я хотел бы быть тем человеком, который умело балансирует, поддерживает интересы и национальных меньшинств, и литовскоязычного населения.

Ингрида Шимоните: Для меня лично очень важно, чтобы все люди Литвы чувствовали себя частью этой страны – люди, которые считают себя литовцами, русскими, поляками или евреями. Я думаю, что чем меньше мы будем говорить о каких-то этнических разногласиях, чем меньше будем обращать на это внимание, – просто оставим это как бы такой личной сферой и будем уважать, что мы разнимся по этому параметру, – тем лучше, тем плотнее будет наше общество. Так что я думаю, что надо искать все решения, которые усиливают это чувство, – ощущать себя как дома. Если нужны какие-то дополнительные шаги, дополнительные услуги, – надо об этом дискутировать.

И, говоря о моей команде, – я вообще сторонник такого разнообразия. Потому что, думаю, только в разнообразии, когда команда объединяет людей с разным опытом, можно рассчитывать на самые лучшие решения. Ведь эта команда была бы разной не только по половому, по и по возрастному, и по национальному признаку. И, думаю, я бы советовалась с представителями организаций национальных меньшинств, обществ нашей страны о том, что можно предпринять, какие усилия нужны на административном или политическом уровне для того, чтобы все наши люди чувствовали себя в Литве как дома.

— Еще один актуальный вопрос — о двойном гражданстве, особенно если речь идет о людях, проживающих не в странах ЕС или НАТО.

Ингрида Шимоните: Так как конституция осталась неизмененной — референдум удался, но конституция осталась неизменной, — вопрос по-прежнему остается актуальным. Я думаю, что поскольку много людей высказались за решение этой проблемы, надо как можно скорее перейти к дискуссиям: как, какое новое решение можно предложить по этому вопросу. И да, одной из проблем, которые были обсуждаемы в контексте этого референдума, была формулировка и проблема списка государств. У меня пока нет хорошего ответа, потому что это очень разные страны – которые в концепт этого референдума не попадали. Некоторые – без обсуждений – дружественные для нас партнерские страны. Израиль, например. С некоторыми странами ситуация намного деликатнее, и скажем, наш взгляд на демократические ценности, – хотя бы на данный момент — различаются. Но, думаю, придется провести дополнительную работу, чтобы предложить какое-то другое хорошее решение, которое поможет решить проблему этого формализированного списка.

Гитанас Науседа: К сожалению, не всегда можно найти идеальное решение. Я думаю, что все-таки это был бы шаг вперед, прогресс, если бы мы приняли решение о двойном гражданстве. Потому что все-таки 90-95% нашего населения, которое покинуло Литву, как раз проживает в странах, которые соответствуют этим критериям. Но решение, к сожалению, не было принято позитивное. Однако, я думаю, есть кое-что хорошее, что мы можем найти в этом референдуме. Потому что референдум показал, что подавляющее большинство людей высказалось за сохранение гражданства Литовской республики. Это очень важно, когда мы анализируем возможность сохранить гражданство в будущем. Так что на этом жизнь не заканчивается – мы, наверное, вернемся к этому вопросу, и я думаю, что в будущем мы найдем для него решение.

Также Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа ответили на суперблиц, и он не о политике.

— Если бы вы могли попасть в прошлое Литвы, с кем бы вы хотели встретиться и поговорить по душам?

Ингрида Шимоните: Я хотела бы встретиться и поговорить по душам с Габриеле Пяткявичайте-Бите и Фелиция Борткявичене, потому что это были те женщины, которые пробили женщинам право голосовать и были первыми в бою за права женщин в Литве, в той республике. Я бы хотела обсудить с ними несколько актуальных вопросов и подискутировать, насколько мир изменился за сто лет.

Гитанас Науседа: Я хотел бы, конечно, встретиться или с нашим великим князем Витаутасом, или с Сигизмундом Аугустом. Но, наверное, я все-таки выбрал бы Витаутаса.

— Ваше место в оркестре – дирижер или первая скрипка?

Гитанас Науседа: Дирижер.

Ингрида Шимоните: Первая скрипка, наверное.

— Вы живете в частном доме. Кто ухаживает за растениями?

Ингрида Шимоните: Я сама.

Гитанас Науседа: Я сам и ухаживаю. К сожалению, в этом году ухаживаю плохо, и жена тоже, потому что у нас на это остается очень мало времени.

— У ныне действующего президента – мед и грибы. А у вас есть гастрономическая фишка?

Гитанас Науседа: Хороший вопрос. Я очень люблю помидоры и томатный сок.

Ингрида Шимоните: Грибы – да, люблю. Но, наверное, больше собирать, чем потом что-то с ними делать. А вообще, готовить я люблю. Готовлю хорошо, но редко.

— Кошка или собака?

Ингрида Шимоните: Собака.

Гитанас Науседа: Люблю и кошку, и собаку. Но если бы надо было выбрать, выбрал бы собаку.

— Озеро или море?

Гитанас Науседа: Море.

Ингрида Шимоните: Море.

— Рыбалка или грибы?

Ингрида Шимоните: Грибы.

Гитанас Науседа: Грибы.

— Любимая настольная игра?

Гитанас Науседа: Настольный теннис, шахматы. И еще баскетбол.

Ингрида Шимоните: Я люблю пазлы. И это уже как бы не настольная, а игра на полу, потому что это обычно бывают пазлы в 3000 или 5000 маленьких деталей, и уже стола на такие пазлы не хватает.

— Шахматная партия – черные или белые?

Ингрида Шимоните: Белые.

Гитанас Науседа: Люблю белые, потому что они создают инициативу.

— Если вы станете президентом страны, могут ли наши слушатели рассчитывать на ваше общение с национальными группами? И услышим ли мы ваши комментарии на наших волнах?

Гитанас Науседа: Я делал это в прошлом, делаю сейчас и буду делать в будущем.

Ингрида Шимоните: Абсолютно да. Я думаю, что жители тех регионов, где проживает много людей русских или польских корней, могут рассчитывать на мое внимание к этим регионам.