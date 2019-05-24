Убийство в Каунасе: подозреваемый еще не найден

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23 мая в Каунасе мужчина получил серьезное ножевое ранение и скончался в больнице. Полиция разыскивает подозреваемого.

23 мая, в 14.44 ч., в Каунасе, на проспекте В.Кревес, мужчина ножом раним другого мужчину (1955 г.р.). Пострадавший от полученных ранений скончался в больнице. Полиция разыскивает подозреваемого.

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