Переправа в Смильтине не планирует менять цены на услуги

Государственная комиссия по ценам 24 мая планирует решать вопрос расходов государственной переправы в Смильтине на предоставляемые услуги. Сама компания утверждает, что повышение цен не планирует.

Комиссия примет решение по вопросу так называемого самого высокого тарифа

"Максимальный тариф растет в силу естественных причин – инфляции, инвестиций, числа рейсов и расходов на горючее. Однако мы хотим подчеркнуть, что несмотря на рост этого тарифа на 4,6%, цены для клиентов не изменятся. Они останутся прежними", – сказано в комментарии руководства переправы.

По данным компании, Комиссия по ценам ежегодно пересчитывает максимальный тариф. Компания напоминает, что цены на услуги по перевозке транспорта и пассажиров в последний раз менялись в прошлом году весной.

По предварительным подсчетам, переправа пассажиров и велосипедистов в обе стороны по-прежнему будет стоить 1 евро, а легковых автомобилей – 12,30 евро.