На авиабазе в Шяуляй может находиться захоронение примерно 700 жертв Второй мировой войны

На территории Авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй может находиться захоронение примерно 700 жертв Второй мировой войны, в четверг сообщило Министерство обороны.

Такие предварительные выводы представили руководству Авиабазы археологи, которые провели разведочные археологические исследования.

Исследования по заказу Авиабазы были проведены после того, как летом прошлого года при подготовке к прокладке на этой территории трассы ливневой канализации на вновь оборудуемой площадке для распределения грузов были обнаружены неизвестные человеческие останки.

Установлено, что в части площадки для распределения грузов, которую намечается оборудовать на Авиабазе, на территории примерно 12 аров находится 70-80 ям с захоронениями.

Их размеры различны, есть одиночные захоронения останков, есть и групповые - до 10 останков.

В одной такой яме было обнаружено и массовое захоронение. В нем может находиться до нескольких десятков останков.

Археологи делают вывод, что на исследуемой территории может быть захоронено более 700 останков.

Как сообщает Минобороны, более тщательные археологические исследования помогли бы ответить на вопрос, кто может быть здесь захоронен - только военные или же могут быть и гражданские жертвы войны.

"Никакой информации о местах захоронений на этой территории у нас не было, территория не была включена в список подлежащих охране недвижимых культурных ценностей. Поэтому, обнаружив останки, мы информировали соответствующие ведомства и заказали предварительные археологические исследования, которые ответят на вопрос, что это за останки и, главное, сколько и на какой площади может быть ям с захоронениями", - сказал для пресс-релиза глава Авиабазы ВВС, полковник-лейтенант Антанас Матутис.

По его словам, неожиданные находки внесли некоторые коррективы в работы по развитию Авиабазы, однако на военные задачи это не влияет.

Первые археологические исследования начались в конце прошлого года, однако зимой их пришлось остановить.

Как сообщает Минобороны, городское самоуправление Шяуляй сформирует комиссию, которая внесет предложение, как организовать извлечение останков, их захоронение и увековечивание памяти.

О произошедшем также информирован Департамент по вопросам культурного наследия, Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, а также МИД.

В настоящее время строительные работы вокруг локализованного места захоронения на территории Авиабазы приостановлены.