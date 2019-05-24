Лесники предупреждают, что опасность пожаров в Литве остается высокой

Литовские лесники говорят, что на большей части лесных территорий страны сохраняется высокая опасность пожаров, поэтому перед выходными жителей просят проявлять особую осторожность.

Директор Государственного лесничества Марюс Пулкаунинкас говорит, что бдительность в лесах повышена, а ситуацию мог бы улучшить только длительный сильный дождь.

"Лес высох, так что нужен большой и длительный дождь. Кратковременный дождь на час или чуть дольше помогает лишь разово, нужно, чтобы пришел большой фронт", - сказал М. Пулкаунинкас в четверг BNS.

В ближайшие дни пожароопасность самого высокого - пятого - уровня охватит более трети территории Литвы. Самая низкая пожароопасность - в западной части Литвы.

По данным Департамента противопожарной охраны и спасения, с января уже выгорело около 2,9 тыс. гектаров открытых территорий, горела преимущественно трава, в лесах пожары распространились на три гектара.

Представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Гядиминас Шукшта говорит, что количество выгоревших площадей и пожаров на открытых территориях в этом году заметно больше, чем в прошлом году, и ситуация остается критической.

"Объявлена повышенная готовность: ограничены отгулы за дежурства, в сменах больше людей, отменены учения", - сказал Г. Шукшта.