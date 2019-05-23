"Содра" остановила конкурс на доставку пенсий в Вильнюсе и Каунасе

Фонд социальной защиты и труда ("Содра") 23 мая остановил конкурс на предоставление услуг по доставке пенсий в Вильнюсе и Каунасе.

По данным "Содры", конкурс отменили, поскольку парламент Литвы обсуждает поправки к закону о пенсионном страховании, согласно которым, пенсии и другие выплаты сможет доставлять только назначенный правительством поставщик универсальных почтовых услуг.

На данный момент такая лицензия есть только у "Литовской почты" (Lietuvos paštas).

Предложение на участие в конкурсе сделали только компания Bastaras и "Литовская почта". Bastaras победила в конкурсе в прошлом году, однако не смогла вовремя доставить пенсии в январе, поэтому договор с этой компанией был расторгнут.

С февраля доставкой пенсий в Вильнюсе и Каунасе временно занимается "Литовская почта".