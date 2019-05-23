Великобритания запустила кампанию по привлечению врачей: прогнозируют угрозу для Литвы

Агентства по связям с общественностью информируют, что Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS – National Health Service) начала крупнейшую в своей истории кампанию по привлечению семейных врачей, во время которой планирует за несколько лет привлечь и трудоустроить 2000 семейных врачей из разных стран Европы, включая Литву.

В Великобритании на данный момент особенно не хватает семейных врачей, которые занимают важное место в системе здравоохранения.

Президент Литовской ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас сказал, что не сомневается в том, что после Brexit литовские врачи из Великобритании не вернутся, напротив, их уедет еще больше.

"Я созванивался с коллегой из Лондона. Процесс переправки врачей уже начался. Коллега писал, что если у меня есть хорошие кандидаты, то могу посылать их как можно больше, – сказал профессор. – Не знаю, радоваться или плакать. Хорошо, что уехавшие врачи получат все то, чего у них нет в Литве – большую зарплату, хорошие условия работы, уважение. С другой стороны – это большой урон для Литвы, мы лишимся высококлассных специалистов".

Сейчас в Великобритании работают десятки тысяч врачей из разных стран ЕС.

Минздрав Литвы не придает этим сообщениям особого значения и говорит, что это не новость, врачей из Литвы переманивают вот уже 15 лет.

"Это неудивительно, у нас хорошие специалисты. Поэтому наших работников системы здравоохранения надо ценить", – сказала вице-министр Лина Ярушявичене.

По данным Литовского союза врачей, в Литве работают 37 000 медработников – 25 медсестер и 12 000 врачей. По данным за 2017 год, в Англии около 976 000 врачей, почти 1% - это врачи из Литвы (1117 врачей).

В 2017-2018 гг. Университет управления и экономики ISM вместе с Университетом наук здравоохранения исследовали вопрос, какое количество молодых врачей готовы уехать за границу.

39% студентов тогда твердо решили уехать из Литвы, в числе резидентов таких был 21%, медсестер – 12%, врачей – 6%.

"Я думаю, это отражает реальную ситуацию, поскольку студенты много говорят об этом, но уезжают не все. В резидентуре они приспосабливаются к условиям в Литве", – сказала президент Ассоциации молодых врачей Кристина Норвайните.