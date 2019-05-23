Квартира в заброшенном доме стоит 430 000 евро, почему?

С аукциона продают квартиру в заброшенном доме на ул. Гедрайчу, в столице Литвы. Площадь квартиры 44 кв. м, к ней прилагается небольшой участок земли (0,4 сотки). Кредиторы просят за нее 430 000 евро. По словам администратора, почти все остальные квартиры в этом доме принадлежат крупным игрокам на рынке недвижимости, вместо этого дома планируют построить небоскреб. Правда, сами компании пока говорят об этом с осторожностью.

Дом выглядит непривлекательно. Стены повреждены, фасад осыпался, окна выбиты. Такую картину можно наблюдать в центре города на ул. Гедрайчу, 2.

Специалисты отметили, что в данном случае ценность представляет не квартира, а место, где стоит дом и связанные с ним планы. Если считать по стоимости квадратного метра, получается 10 000 евро за 1 кв. м. "Цена неадекватная, если иметь в виду, что в квартире жить невозможно", - сказал глава RealData Арнольдас Антанавичюс, заметив, что самые дорогие полностью оборудованные квартиры в столиц продают по 5000-6000 евро за кв. м.

По словам специалиста, видимо, это последняя квартира в доме, она с землей, поэтому владельцы других квартир и участка не могут распоряжаться землей. Отсюда и иная цена недвижимости. Поскольку первый аукцион не состоялся, можно делать вывод, что цена установленная кредиторами на эту недвижимость установлена нереальная.

Остальные 8 квартир в этом доме принадлежат компании Hanner, которой владеет Арвидас Авулис. Компания скупила эти квартиры в 2017 году. В доме есть две квартиры, которые не принадлежат компании – одну продают с аукциона, другая принадлежит физическим лицам.

Администратор банкротства представитель компании Valeksa Стасис Пошкус сказал DELFI, что раньше квартира принадлежала ЗАО Amber realty management, компания обанкротилась, поэтому недвижимость продают с аукциона.

Он и сказал, что цену установили кредиторы Amber realty management, их около 10. Пошкус заметил, что за эту квартиру заплатили еще больше, чем просят сейчас.

"Насколько я знаю, есть детальные планы, в этом месте должны построить небоскреб", – сказал Пошкус.

Он рассказал, что во время первого этапа звонили потенциальные покупатели, вероятно, владельцы соседних участков. Пошкус сказал, что цена во время второго аукциона снизится незначительно.

Представители Hanner подтвердили, что по этому адресу им принадлежит часть участков и квартир. Они также сказали, что пока у них нет никаких планов относительно этого участка.

"ЗАО Hanner активно работает на рынке недвижимости и всегда рассматривает разные возможности. Что касается имущества по адресу у. Гедрайчу, 2, то там пока никаких планов нет", – сказали они.

"Когда-то там будут работы, сейчас здание на стадии разрушения. Во всем этом квартале в будущем будет городок небоскребов, это лишь вопрос времени. Пока там ничего не происходит", – сказал DELFI директор ЗАО Vyspra Роландас Амшеюс.