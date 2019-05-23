Участники дискуссии в студии DELFI: заведующий кафедры политологии Университета имени Витаутаса Великого Анджей Пукшто, и представители новой волны иммиграции – Денис Кучинский, белорусский общественный деятель, Мирзорахим Кузов, таджикский политэмигрант, Татьяна и Алексей, влогеры из России, предприниматель из Украины Станислав Гоцуляк.

Начало дискуссии - 16.15.