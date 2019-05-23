Из Каунаса в Ниду за 4 часа: легендарное судно Raketa снова спустили на воду

Спустя 8 лет на воду спустили легендарное судно Raketa. Планируется, что с июня начнутся регулярные рейсы по маршруту Каунас-Нида-Каунас. Поездка по Неману и заливу в одну сторону займет 4 часа.

23 мая мощный кран спустил Raketa на воду. Согласно подсчетам, судно без горючего, пассажиров и экипажа весит 19,5 тонн. С горючим, пассажирами и экипажем - около 25 тонн.

Максимальная скорость судна – около 70 км/ч, а круизная – около 60 км/ч. На дорогу Каунас-Нида-Каунас судну потребуется около 1000 л дизельного топлива.

На борт судно может принять 58 пассажиров и 4 членов экипажа – двух капитанов и двух механиков.

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Работы по обновлению Raketа заняли два месяца и стоили больше 100 000 евро. Конкретную стоимость проекта инвесторы не называют.

Сначала судно будут тестировать.

На судне в Ниду и обратно можно будет съездить 3 раза в неделю. До Ивана Купалы билет будет стоить 29 евро, в остальное время он не будет дороже 49 евро.

"Чтобы цена на билеты была конкурентной, мы говорим с мэриями Ниды и Каунаса о том, чтобы они участвовали в финансировании маршрута. Мы считаем, что это нужно и для туристических целей. Также это способствует сокращению числа машин на дорогах, да и времени такое сообщение потребует меньше, чем по дороге – 4 часа", – сказал Kas vyksta Kaune глава Vandens kelias Нериюс Шилгалис.

Согласно планам, судно будет курсировать из Каунаса в Ниду и назад по четвергам и пятницам, а в третий раз в субботу оно будет выходить из Каунаса и возвращаться назад в воскресенье.