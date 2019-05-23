Социал-трудовики Литвы на президентских выборах поддерживают Науседу

Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) на президентских выборах поддерживает экономиста Гитанаса Науседу.

В среду правление партии распространило заявление, в котором призывало голосовать на выборах за Г. Науседу, "в предвыборной риторике которого звучали лозунги процветания государства и прогрессивных налогов".

"Мы призываем всех граждан страны активно выразить свое мнение. ЛСДТП будет уважать выбор людей, и будет стараться сотрудничать с избранным президентом во благо Литвы", – говорится в заявлении.

В среду парламентские фракции социал-трудовиков и "аграриев" встретились с Г. Науседой.

Лидер ЛСДТП Гедиминас Киркилас после встречи сказал, что партия примет решение о поддержке кандидата в среду вечером, хотя склоняется к Г. Науседе.

"Я чувствую, что из членов правления большинство склонно поддержать Г. Науседу. Я думаю, что по причине высказываний за прогрессивные, налоги, за государство процветания, это те положения, которые наиболее близки", – заявил Г. Киркилас в среду утром.

Второй тур президентских выборов Литве состоится в воскресенье, в нем соперничают бывший министр финансов, депутат и кандидат консерваторов Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Г. Науседа.