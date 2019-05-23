Самое таинственное место литовского взморья: природа открыла тайны советской армии

Юстинас Арлаускас ; Эгле Нес ; Лауринас Йонушас , ru.DELFI.lt

"Говорят, в тропических джунглях признаки цивилизации природа не уничтожает, а заглатывает. Вот так в Немирсете природа "заглатывает" баню, находившуюся в казармах. Раньше здесь была закрытая "зона", а сейчас место отдыха людей", – так это место представляет Дирекция регионального парка литовского взморья.

Главный эколог парка Эрландас Паплаускис с журналистами посетил это место и показал остатки военного городка в ландшафтном заповеднике Немирсеты.

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